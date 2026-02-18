Ecuador libera 277 tortugas gigantes en las Islas Galápagos

El Gobierno de Ecuador anunció la liberación de 277 tortugas gigantes en las Islas Galápagos. La medida forma parte de un programa de restauración ecológica. La iniciativa es coordinada por el Ministerio de Ambiente. Además, busca fortalecer la conservación en el archipiélago de Galápagos.

Durante febrero de 2026, 71 ejemplares de Chelonoidis darwini fueron liberados en Santiago. Otros 146 individuos de Chelonoidis guntheri y Chelonoidis vicina llegaron a Isabela. Asimismo, 60 tortugas de Chelonoidis donfaustoi regresaron a Santa Cruz. Cada traslado respondió a planes específicos de recuperación poblacional.

Centros de crianza y monitoreo científico

El programa se desarrolla en centros ubicados en San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz. Allí, los juveniles crecen protegidos de amenazas.

Las especies invasoras y la presión humana representan riesgos históricos. Por ello, los animales solo son liberados cuando alcanzan tamaño adecuado.

Antes de su retorno al hábitat, pasan por cuarentena y controles veterinarios. Además, se les implantan microchips para seguimiento científico.

Este monitoreo permite evaluar supervivencia y adaptación. En consecuencia, se obtienen datos clave para ajustar estrategias de conservación.

La importancia ecológica de las tortugas gigantes

Las tortugas gigantes son consideradas especies clave del ecosistema insular. Su rol ecológico impacta directamente en la dinámica vegetal.

Al desplazarse, dispersan semillas en amplias áreas. Así, favorecen la regeneración natural de la vegetación. También modifican la estructura de plantas y matorrales. Por lo tanto, contribuyen a recuperar hábitats degradados.

Su presencia influye en múltiples especies asociadas. En consecuencia, sostienen el equilibrio ecológico del archipiélago.

En los próximos días, se prevé una nueva liberación. El destino será una isla donde la especie estuvo ausente más de 180 años.

Galápagos, laboratorio natural del planeta

El archipiélago de Galápagos está compuesto por trece islas. Se ubica a mil kilómetros al oeste del continente. Desde 1978, es Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Su biodiversidad lo convierte en referente mundial.

Este entorno inspiró a Charles Darwin en el siglo XIX. Allí desarrolló su teoría de la evolución y selección natural.

La restauración de tortugas gigantes refuerza ese legado científico. Además, consolida un modelo de conservación basado en evidencia.

En un contexto global de pérdida de biodiversidad, estas acciones adquieren relevancia. Galápagos reafirma así su condición de santuario ecológico y laboratorio vivo.

Estado de conservación de las tortugas gigantes en Galápagos

Las tortugas gigantes del archipiélago de Galápagos enfrentaron históricamente caza intensiva y pérdida de hábitat. Además, la introducción de especies invasoras redujo drásticamente varias poblaciones insulares.

En la actualidad, distintas subespecies se encuentran bajo categorías de amenaza. Por ello, los programas de crianza en cautiverio y restauración ecológica resultan fundamentales.

Gracias a planes coordinados por el Estado ecuatoriano y la Dirección del Parque Nacional Galápagos, algunas poblaciones muestran recuperación. Sin embargo, el monitoreo permanente sigue siendo clave frente al cambio climático y nuevas presiones ambientales.