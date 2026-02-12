Diputados debate  la baja de la edad de imputabilidad

Desde las 11 horas, este jueves la Cámara de Diputados debatirá dos iniciativas centrales para la agenda del Gobierno nacional; la baja de la edad de imputabilidad, que pasaría de 16 a 14 años, y de la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo logró dictamen de mayoría en comisiones y apuesta a convertir ambos proyectos en ley durante el actual período de sesiones extraordinarias.

La convocatoria llega tras un plenario en el que La Libertad Avanza reunió 81 firmas para respaldar tanto el nuevo Régimen Penal Juvenil como el entendimiento internacional. En la Casa Rosada aseguran contar con el acompañamiento necesario de bloques aliados y sectores dialoguistas para alcanzar la mayoría en el recinto, aunque admiten que la discusión será intensa y con posiciones diferenciadas.

El tratamiento se concentrará en una única sesión que el oficialismo considera estratégica para consolidar su programa legislativo. Si bien los tiempos son ajustados por el calendario de extraordinarias, desde el entorno presidencial remarcaron que la ofensiva parlamentaria fue coordinada en la mesa política para avanzar en simultáneo con ambas iniciativas, consideradas prioritarias por el presidente Javier Milei.

La oposición, en tanto, llega con posturas divididas. Algunos bloques anticiparon que acompañarán en general pero plantearán modificaciones en la votación en particular, mientras que otros presentaron dictámenes alternativos que cuestionan el enfoque del proyecto oficial, especialmente en lo referido al régimen penal juvenil.

El eje del debate

El proyecto que impulsa el oficialismo fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Además, establece una pena máxima de hasta 15 años y dispone que la privación de la libertad sea considerada como último recurso, priorizando medidas alternativas para infracciones de menor entidad.

La confirmación del dictamen fue celebrada públicamente por el presidente Javier Milei a través de su cuenta en la red social X. La diputada nacional Silvana Giudici precisó que el despacho contó con la firma de 81 legisladores y ratificó que el tema será tratado en la sesión convocada para este jueves. El acompañamiento incluyó al PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, que adelantaron su respaldo en general aunque con posibles planteos puntuales durante el debate artículo por artículo.

Desde el peronismo se impulsaron dictámenes alternativos. Uno de ellos mantiene la edad de imputabilidad en 16 años y propone un régimen especializado con fuerte énfasis en políticas de contención y justicia restaurativa. “No punibilidad, justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expresó la diputada Victoria Tolosa Paz al presentar la postura de ese sector. El Frente Renovador, por su parte, promovió una iniciativa que también fija el umbral en 14 años, aunque con observaciones críticas al texto oficial.

La discusión retoma un debate abierto en 2024, cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que proponía bajar la edad a 13 años. Aquella iniciativa perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo, pero parte de sus lineamientos fueron incorporados en el nuevo dictamen que ahora llega al recinto.