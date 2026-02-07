El Gobierno Nacional oficializó el calendario escolar 2026, el esquema fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, y fija con precisión cuándo comienzan las clases en cada provincia, los períodos de receso invernal y las fechas de finalización del ciclo lectivo.

En Chubut, las clases comenzarán el 23 de febrero; las vacaciones de invierno serán del 13 al 24 de julio; y el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.

El calendario escolar 2026 fue consensuado con los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país. El objetivo central fue asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, que establece un piso obligatorio de 190 días de clases, además de contemplar los feriados nacionales y provinciales ya confirmados.

Si bien la mayoría de las provincias concentrará el inicio de clases a fines de febrero o comienzos de marzo, existen diferencias según la región y el nivel educativo, particularmente en distritos como la Ciudad de Buenos Aires.

El resto de las provincias

El detalle del inicio del ciclo lectivo 2026, provincia por provincia, quedó establecido de la siguiente manera:

– Buenos Aires: Inicio el 2 de marzo; vacaciones del 20 al 31 de julio; finaliza el 22 de diciembre.

– Ciudad de Buenos Aires (CABA): nivel Inicial y Primario el 25 de febrero; Secundario el 2 de marzo; vacaciones del 20 al 31 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Catamarca: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Chaco: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 20 al 31 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Córdoba: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 6 al 17 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Corrientes: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Entre Ríos: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Formosa: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Jujuy: inicia el 23 de febrero; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– La Pampa: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– La Rioja: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Mendoza: inicia el 25 de febrero; vacaciones del 6 al 17 de julio; finaliza el 22 de diciembre.

– Misiones: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 22 de diciembre.

– Neuquén: inicia el 25 de febrero; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Río Negro: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Salta: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– San Juan: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 6 al 17 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– San Luis: inicia el 23 de febrero; vacaciones del 6 al 17 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Santa Cruz: inicia el 25 de febrero; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Santa Fe: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 6 al 17 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Santiago del Estero: inicia el 18 de febrero; vacaciones del 20 al 31 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

– Tierra del Fuego: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

-Tucumán: inicia el 2 de marzo; vacaciones del 13 al 24 de julio; finaliza el 18 de diciembre.

Vacaciones de invierno

El receso invernal también presenta variaciones según la provincia, aunque en la mayoría de los distritos se concentrará entre mediados y fines de julio. Este período resulta clave tanto para el descanso de estudiantes y docentes como para la reorganización pedagógica de la segunda mitad del año.

En cuanto al cierre del ciclo lectivo, el 18 de diciembre aparece como la fecha predominante en casi todo el país. Sin embargo, provincias como Buenos Aires, Mendoza y Misiones optaron por extender las clases hasta el 22 de diciembre para completar la carga anual prevista.

Con el calendario escolar 2026 ya definido, las comunidades educativas cuentan con una hoja de ruta clara para encarar el año. Las fechas oficiales permiten a las escuelas organizar sus proyectos institucionales, a los docentes planificar contenidos y evaluaciones, y a las familias anticiparse en la logística cotidiana que implica el tránsito escolar.