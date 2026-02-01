Costa Rica elige presidente

Unos 3,7 millones de costarricenses acuden este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente en una jornada marcada por el ascenso de la oficialista Laura Fernández, quien llega como la gran favorita tras capitalizar el malestar social por el avance del narcotráfico.

La candidata, una politóloga conservadora de 39 años y heredera política del actual mandatario Rodrigo Chaves, centra su propuesta en una lucha frontal contra la criminalidad que incluye la construcción de una megaprisión inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele.

«¡Vamos a ganar en primera ronda y lo haremos con 40 diputados!», exclamó la exministra durante su cierre de campaña, dejando clara su intención de obtener el control legislativo necesario para encarar reformas profundas en la Constitución y los poderes del Estado.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el escenario electoral se presenta polarizado entre la promesa de seguridad y las advertencias de los sectores opositores, quienes sostienen que las medidas de excepción y el aumento de penas podrían derivar en un autoritarismo peligroso para la histórica estabilidad del país.

Álvaro Ramos, candidato del Partido de Liberación Nacional y segundo en los sondeos, marcó distancia de la propuesta oficialista al afirmar que «no hay que encerrar a la gente por estar tatuados». Pese a estas críticas, Fernández lidera la intención de voto con un 44%, según la Universidad de Costa Rica, lo que le permitiría evitar el ballottage si logra superar el piso del 40% frente a un 26% de electores que todavía se mantienen indecisos.

Por su parte, la centroizquierda busca recuperar terreno de la mano de la arquitecta y ex primera dama Claudia Dobles, quien se ubica en el tercer puesto de las preferencias. Durante sus últimas recorridas por San José, Dobles enfatizó la necesidad de un enfoque integral para combatir la violencia y el reclutamiento de menores por parte de las bandas narco.

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana manifestó que su reunión con observadores internacionales resultó «muy productiva» y reafirmó su confianza en la transparencia del Tribunal Supremo de Elecciones, mientras que en materia de seguridad sostuvo que son necesarias «medidas de prevención para evitar que los jóvenes sean atraídos por el narcotráfico».