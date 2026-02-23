Comodoro Rivadavia conmemora sus 125 años

Comodoro Rivadavia conmemora este 23 de febrero su 125° aniversario, recordando un proceso histórico iniciado en 1901 con la firma del decreto nacional que dispuso la creación del pueblo entre Punta Borja y Punta Marqués. La localidad tomó su nombre en homenaje a Víctor José Martín Rivadavia Villagrán, primer ministro de Marina de la Nación, vinculado a la instalación de una baliza que sirvió de guía a los navegantes a fines del siglo XIX.

El crecimiento económico y demográfico de la ciudad estuvo marcado por el descubrimiento del petróleo el 13 de diciembre de 1907, cuando una perforación en busca de agua reveló la existencia de hidrocarburos a pocos kilómetros del asentamiento original. Desde entonces, la ciudad se consolidó como la Capital Nacional del Petróleo y una de las principales aglomeraciones urbanas de la Patagonia, con el Cerro Chenque como referencia geográfica y símbolo de su desarrollo.

En este nuevo aniversario, los festejos oficiales fueron suspendidos debido a la emergencia provocada por el desplazamiento del terreno en el cerro Hermitte, que afecta a barrios de la zona norte. El intendente Othar Macharashvili anunció que todos los recursos municipales se destinan a la asistencia de las familias damnificadas, por lo que se dejó sin efecto el calendario de actividades que se preparaba para celebrar los 125 años.