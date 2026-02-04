CHINA - ESTADOS UNIDOS - VENEZUELA

China apoya a Venezuela

Este martes, Lin Jian, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, expresó el apoyo de su país a Venezuela en la defensa de su soberanía, dignidad y derechos legítimos.
El vocero recordó que hace un mes, Estados Unidos lanzó flagrantes ataques militares contra Venezuela y capturó por la fuerza al presidente Nicolás Maduro ya su esposa, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
«Este acto hegemónico ha violado gravemente el derecho internacional y ha vulnerado la soberanía de Venezuela, poniendo en peligro la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello», afirmó Lin.
China trabajará con la comunidad internacional para defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como los principios fundamentales de la Justicia y la equidad internacionales, añadió el portavoz.

 

