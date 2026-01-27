Waiwen Vóley ajusta detalles para recibir el Tour 5 de la Liga Argentina en Comodoro

El primer equipo de Waiwen Vóley de Comodoro Rivadavia, se prepara para disputar en condición de local, el Tour 5 de la Liga Argentina de Vóley a desarrollarse en el Estadio Socios Fundadores.

Los dirigidos por Lisandro Luppo buscan volver al triunfo y mantener la ilusión de entrar en playoffs, donde se medirán frente a Tucumán de Gimnasia el jueves, el sábado y domingo se medirán ante River Plate y San Lorenzo, respectivamente.

La cita es como local en el Socios

Este lunes, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se reunió con el plantel de Waiwen Vóley en el Gimnasio Municipal Nº1, previo a una de sus prácticas semanales.

Si bien los últimos resultados han sido adversos, el cuerpo técnico y jugadores continúa trabajando de manera intensa para seguir mejorando y lograr los objetivos, teniendo en cuenta que Waiwen se ubica en el 9° puesto en la LVA/RUS 2025/26, solo por delante de Velez Sarsfield.

El elenco comodorense tiene un balance de dos victorias y una decena de derrotas, y está a tres triunfos del octavo, San Lorenzo; por lo que este fin de semana buscará cortar la racha de ocho derrotas consecutivas al medirse frente a a Tucumán de Gimnasia el jueves, y el fin de semana River Plate y San Lorenzo, siempre en horario central de las 21:00 en el Socios Fundadores.

El análisis del entrenador

“Tenemos una ambigüedad, por el momento que está pasando la ciudad. Charlamos con los jugadores sobre lo que está pasando con las familias que están afectadas. La Liga continúa, no hemos tenido los resultados que esperábamos, pero estamos con mucha expectativa de que la gente nos acompañe en Comodoro y sacar los puntos para estar cerca de clasificar entre los ocho mejores”, consideró Lisandro Luppo, entrenador de Waiwen.

“Creo que si ganas un partido sale esa racha. Igualmente es un equipo muy joven y en esta Liga Nacional en los momentos claves hay menos experiencia. Tenemos un equipo de 22 o 23 años de promedio. El año pasado teníamos un equipo que venía jugando juntos de A2, en cambio este es un equipo nuevo y creo que me está costando ver qué pasa en esos momentos”, expresó.

“Creo que tenemos que arriesgar más en ataque y no tanto en el saque. Creo que por ahí pasa la clave. Sé que la gente nos espera, nos acompaña y nos alienta siempre. Así que los esperamos en el Socios Fundadores a partir de este jueves. Y también mandarle un saludo muy grande a la gente que no la está pasando muy bien acá en Comodoro”, concluyó Luppo.

Además de los partidos de Waiwen y otros juegos interesantes, un plato fuerte también será el viernes por la noche, con el cruce entre Ciudad y UPCN, los dos mejores equipos hasta el momento en la Liga Argentina.

Vóley – Liga Argentina

Programación – Tour 5 en Comodoro Rivadavia

Jueves 29/01

11.00 | Ciudad Vóley vs. River Plate

15.00 | UPCN San Juan Vóley vs. Monteros Vóley Club

18.00 | Boca Juniors vs. Defensores de Banfield

21.00 | Waiwen Vóley Club vs. Tucumán de Gimnasia

Viernes 30/01

15.00 | Vélez Sarsfield vs. San Lorenzo

18.00 | Tucumán de Gimnasia vs. Defensores de Banfield

21.00 | UPCN San Juan Vóley vs. Ciudad Vóley

Sábado 31/01

11.00 | Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors

15.00 | San Lorenzo vs. Monteros Vóley Club

18.00 | Defensores de Banfield vs. Ciudad Vóley

21.00 | Waiwen Vóley Club vs. River Plate

Domingo 01/02

11.00 | Boca Juniors vs. UPCN San Juan Vóley

15.00 | Monteros Vóley Club vs. Vélez Sarsfield

18.00 | River Plate vs. Tucumán de Gimnasia

21.00 | San Lorenzo vs. Waiwen Vóley Club