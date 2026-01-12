Un hombre se ahogó en Punta Delfín



Un individuo de 59 años, se ahogó en la tarde de este lunes en la zona conocida como Punta Delfín, a 20 kilómetros aproximadamente al sur del complejo de Playa Magagna.

El fatal episodio sucedió de las 17:30 horas, en inmediaciones del establecimiento rural Ayacucho Sur.

El hombre, oriundo de Comodoro Rivadavia, se encontraba bañándose en el lugar cuando, por razones que se tratan de establecer. Sufrió un ahogamiento.

Por razones de jurisdicción intervino personal de la comisaría distrito Rawson y dos móviles del cuartel de los bomberos voluntarios capitalinos también participaron. (Fuente: FM Tu Lugar).