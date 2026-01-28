DOBLE TROCHA - PUERTO MADRYN - ROTONDA

Ultiman detalles en la obra de la rotonda de acceso a Puerto Madryn


La Administración de Vialidad Provincial, supervisa los trabajos de la empresa Semisa Infraestructura S.A. en el trayecto de la Ruta Nacional N° 3 entre Trelew y Puerto Madryn.

El compromiso asumido implica la finalización total de la obra, y es por eso que actualmente se trabaja en la rotonda de acceso a la ciudad portuaria con todos los recursos y maquinaria posible.

La rotonda ya tiene toda la carpeta asfáltica nueva con las dimensiones y las salidas hacia las diferentes direcciones estipuladas en el proyecto ejecutivo, restando solamente culminar las banquinas. Actualmente se trabaja en los metros previos al ingreso en dirección de norte a sur y en ese mismo sentido, los metros posteriores al salir de la rotonda.

