PUERTO MADRYN - TEMPORADA DE CRUCEROS

Silver Whisper y Celebrity Equinox, postal del día en Puerto Madryn

Los cruceros Silver Whisper y Celebrity Equinox, amarraron en el muelle Luis Piedra Buena, exhibiendo una bella postal de Puerto Madryn en esta época del año.

El Celebrity Equinox arribó a la ciudad el martes, minutos antes del mediodía, tras adelantar su llegada, que originalmente estaba prevista para el miércoles. La modificación de su itinerario respondió a condiciones meteorológicas adversas en la zona de las Islas Malvinas, donde el buque se encontraba navegando.

La embarcación llegó con 2.800 pasajeros y 1.200 tripulantes, generando movimiento en el sector turístico, comercial y de servicios. Esta fue la cuarta escala del Celebrity Equinox durante la actual temporada, siendo su última visita el 14 de enero.

Por su parte, el Silver Whisper amarró en el muelle Luis Piedra Buena este miércoles, sumándose a la actividad portuaria vinculada a la llegada de cruceros a la ciudad.

