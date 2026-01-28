FÁTIMA FLOREZ - JAVIER MILEI - MAR DEL PLATA

Show en vivo con Milei

El presidente Javier Milei se convirtió en la estrella invitada del espectáculo «Fátima Universal». El mandatario subió al escenario sobre el final de la función para interpretar, micrófono en mano, el clásico de Los Ratones Paranoicos, «El Rock del Gato».

El Presidente arribó al Teatro Roxy en Mar del Plata, donde fue recibido por Fátima Florez, quien lo esperó caracterizada como uno de sus personajes, generando un fuerte revuelo entre el público que hacía fila para ingresar.

Milei se ubicó en la platea acompañado por Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La participación musical no fue totalmente improvisada. Horas antes de la función, el mandatario había asistido al ensayo general para probar sonido, lo que había alimentado los rumores de su intervención artística durante la jornada.

