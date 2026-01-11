Sastre firmó acuerdo con Camuzzi para la colocación de bicicleteros

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, firmó un acuerdo con autoridades de la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., con la finalidad de que la firma instale dos bicicleteros ecológicos, que serán utilizados por los vecinos de nuestra ciudad y también por quienes nos visitan. Según se acordó en el encuentro, los mismos se dispondrán en distintos puntos del frente costero.

De esta manera, se contribuye con el medio ambiente y la salud ciudadana, teniendo en cuenta que se trata de un sector en el que se utiliza mucho la bicicleta como medio de transporte y recreación.

Al respecto, el Intendente dijo: «Esta es una excelente noticia y se enmarca en todas las acciones que estamos implementando desde hace tiempo para poner en valor el frente costero de Puerto Madryn. Con estos bicicleteros, contaremos con más infraestructura para que sea disfrutada por nuestros vecinos y por quienes deciden visitar la ciudad».

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: «Este es otro claro ejemplo de los resultados positivos que genera el trabajo conjunto entre el Municipio y el sector privado. Desde nuestra parte, estamos muy agradecidos con la empresa por este aporte, que no hace más que provocar mejoras para la ciudad».