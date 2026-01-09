Ricky Brabec se quedó con la sexta etapa del Dakar 2026 en motos

El piloto estadounidense Ricky Brabec fue declarado ganador de la sexta etapa del Rally Dakar 2026 en motos tras una dura penalización aplicada a Daniel Sanders, en una jornada marcada por la extensión del recorrido y los errores de navegación.

La etapa más larga de esta edición unió Ha’il con Riyadh, con más de 915 kilómetros totales y 326 cronometrados. Sanders, líder de la general, había dominado gran parte del especial y cruzó la meta con más de cuatro minutos de ventaja.

Sin embargo, el australiano de KTM reconoció haber cometido una infracción de velocidad en un sector limitado a 50 km/h, lo que derivó en una penalización de seis minutos y lo relegó al tercer puesto.

De ese modo, la victoria quedó en manos de Brabec, quien superó por algo más de un minuto a su compañero de Honda, Tosha Schareina. Sanders completó el podio, mientras que Skyler Howes y Adrien van Beveren avanzaron al cuarto y quinto lugar. Luciano Benavides terminó sexto en la etapa y conserva el tercer puesto en la general, aunque ahora a más de diez minutos de la punta.

La sanción redujo de manera significativa la ventaja de Sanders en la clasificación general, que ahora es de apenas 45 segundos sobre Brabec. Benavides sigue tercero, con Schareina a 1 minuto y 41 segundos, y Nacho Cornejo completa el top cinco antes del día de descanso.

En Rally2, Michael Docherty fue nuevamente el más rápido, pese a recibir una penalización de siete minutos. El sudafricano se impuso por delante de Toni Mulec y Neels Theric, mientras que en la general continúa liderando Preston Campbell. Entre los argentinos, Santiago Rostan fue 26° y Leonardo Cola, 42°.

En autos, la sexta etapa significó el regreso al liderazgo de Nasser Al-Attiyah. El qatarí logró su primera victoria parcial del Dakar 2026 con el Dacia Sandrider y encabezó un doblete junto a Sébastien Loeb.

El triunfo, sumado a una jornada complicada para Henk Lategan, le permitió tomar la punta de la general con una ventaja de más de seis minutos. Loeb escaló hasta el sexto puesto del acumulado, mientras que Seth Quintero fue tercero en la etapa y los Ford de Nani Roma y Carlos Sainz se mantuvieron en posiciones intermedias.

En Future Mission 1000, Francisco Gómez Pallas ganó la etapa con la moto eléctrica Arctic Leopard. Benjamín Pascual finalizó tercero y continúa segundo en la general, muy cerca del liderazgo español.

La categoría SSV tuvo como ganador al francés Xavier de Soultrait. Manuel Andujar fue octavo en la etapa y se ubica séptimo en la general, mientras que Jeremías González Ferioli quedó undécimo en el parcial y noveno en el acumulado. El liderazgo sigue en manos de Brock Heger.

En Camiones, la etapa fue para Ales Loprais, pero el gran cambio se dio en la general tras el retraso de Martin Macik, que perdió la punta por una detención imprevista. Mitchel Van den Brink volvió al liderazgo antes del día de descanso.

El Rally Dakar 2026 entra ahora en su única jornada sin competencia, antes de retomar la acción con la séptima etapa, que marcará el inicio de la segunda semana y puede resultar decisiva en varias categorías.