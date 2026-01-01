BOMBEROS VOLUNTARIOS - COMODORO RIVADAVIA - INCENDIO

Murió un hombre en el incendio de una vivienda

Pasadas las 4 de esta madrugada de este 1º de enero, los bomberos voluntarios acudieron al barrio San Martín de Comodoro Rivadavia por un incendio declarado en una vivienda. Al llegar las llamas estaban generalizadas en toda la casa. En una de las habitaciones encontraron el cuerpo de un hombre.

La persona fallecida es un hombre de entre 45 y 50 años. Las causas del origen del incendio están siendo investigadas, pero en principio, se descartan que se relacionen al uso de pirotecnia.

