Milei viajará a Mar del Plata al “Derecha Fest”

El presidente Javier Milei confirmó esta mañana que participará de la nueva edición de Derecha Fest, evento que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el próximo 27 de enero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica para finales de enero en cumplimiento del cronograma de dos bajas al territorio por mes que planifica La Libertad Avanza (LLA) en el marco de la campaña por la reelección presidencial del 2027.

El evento, que tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Marquez, y a la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre, celebrará su primera edición de este 2026 en Mar del Plata. “El evento más antizurdo del país desembarca en la costa”, indica la promoción en redes sociales.

Aún sin sede ni modalidad, los libertarios se concentrarán en la ciudad costera para un evento que promete exposiciones, música y una feria del libro libertaria.

A través de su cuenta de X, el mandatario no tardó en confirmar asistencia: “Nos vemos en Mar del Plata”, sentenció.