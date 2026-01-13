Mauricio Nievas fue trasladado a Buenos Aires

Mauricio Nievas ya se encuentra en el Hospital Británico de Buenos Aires donde continuará con su tratamiento correspondiente. Así se informó desde el Club Social y Deportivo Madryn, que desea una pronta recuperación del arquero del equipo.

El futbolista de 27 años sufrió una descompensación el viernes pasado durante una práctica, pero gracias al cuerpo médico que le practicó maniobras de reanimación y utilizó un desfibrilador logró salvar su vida, pudo ser asistido rápidamente en el Hospital de la ciudad chubutense.

Durante la mañana de este martes fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario ya que, aunque la institución no dio a conocer la fecha ni los detalles, se supo que el jugador deberá someterse a una operación a corazón abierto y este procedimiento requiere un seguimiento especializado por lo que permanecerá en el Hospital Británico.