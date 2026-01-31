Más de 500 personas y veinte medios aéreos combaten el fuego en Los Alerces



El operativo de combate del incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, no cesa y ya son más de 500 personas y 20 medios aéreos los afectados a la tarea.

El Comando Unificado de Emergencia, informó durante las últimas horas que en el sector comprendido por Villa Lago Rivadavia-Lago Rivadavia son 16.765 las hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal afectadas hasta el momento.

De acuerdo al último informe en el Parque Nacional Los Alerces trabajan más de 230 personas, mientras que en jurisdicción provincial lo hacen más de 280 efectivos.

Tareas efectuadas durante el viernes 30

Durante este viernes 30 el personal se distribuyó en los distintos sectores. En el sector de los Murmullos, las tareas se concentraron en la consolidación de fajas con herramientas manuales, y atendiendo los focos secundarios dispersos en el lugar; mientras que en la zona de la Villa Lago Rivadavia, el personal de Protección Ciudadana trabajó sobre puntos calientes y reforzando líneas cortafuegos con herramientas manuales y tareas de enfriamiento con equipos de agua. Luego, este mismo personal se trasladó al pinar de Geréz para contención de puntos calientes y repaso de líneas cortafuegos.

También realizaron enfriamientos de éstas líneas con equipos de agua. En el sector de La Momia, el personal construyó líneas cortafuegos y finalizó con el anclaje de las mismas. Los trabajos se efectuaron con herramientas manuales y equipos de agua. De la misma manera trabajaron sobre un foco secundario importante en el lugar, con herramientas manuales y equipos de agua.

En los sectores de Marchand, Simón y Piedras Bayas se efectuaron trabajos de líneas cortafuegos con apoyo de la topadora sobre el perímetro del incendio (flanco izquierdo). Al finalizar la jornada, varios focos tuvieron una reactivación importante, generando focos secundarios, por lo que el personal afectado trabajó sobre estos focos secundarios, construyendo líneas con herramientas manuales y equipos de agua.

Los medios aéreos trabajaron a requerimiento del personal en los distintos sectores.

Trabajos para este sábado

En tanto para este sábado el Comando Unificado informó que el personal continuará trabajando en los mismos sectores. Mientras que en el sector de Los Murmullos se desplegará personal de San Luis.

Durante esta jornada también los medios aéreos operarán a requerimiento del personal de línea dependiendo de la visibilidad.

Recursos afectados

En relación a los recursos afectados las autoridades informaron que del operativo desplegado durante este vienes 30 de enero participaron centenares de personas, mientras que en lo referido a recursos materiales se destinaron medio centenar de camionetas equipadas, siete autobombas, topadoras, motoniveladoras y cargadoras, entre otro equipamiento.

Asimismo en el combate de las llamas actúan personal de Cholila, Río Pico, Trevelin, Lago Rosario, Esquel, Corcovado, Santa Cruz, San Juan, Córdoba, San Luis, El Bolsón, El Hoyo, Sarmiento y Rada Tilly, entre otros de distintos puntos de todo el país.

Medios aéreos

En cuanto a medios aéreos afectados al operativo de combate hay aviones hidrantes que realizan tareas, sumados a un avión anfibio y helicópteros con helibalde, totalizando una treintena de equipos a disposición.