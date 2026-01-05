CRITICS CHOICE AWARDS 2026 - SERIES - SINE

El mundo del cine y series se volvió a vestir de gala para celebrar el domingo la 31° edición de los Critics Choice Awards y, con la conducción de la humorista Chelsea Handler, los más de 600 críticos definieron cuáles fueron las mejores producciones del 2025 y dieron por iniciada la temporada de premiación.

El “Frankenstein” de Guillermo del Toro, “Los Pecadores”, Timothée Chalamet y Jacob Elordi fueron los grandes protagonistas de la noche, llevándose la mayoría de los galardones.

La ceremonia se llevó a cabo en el emblemático Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles.

Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2026

Mejor película dramática
  • Ganadora: Una batalla tras otra
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes
  • Valor sentimental
  • Wicked: Parte dos
Mejor película de comedia
  • Ganadora: Agárralo como puedas
  • Amigos
  • Amores compartidos
  • Eternity
  • La balada de la isla
  • La trama fenicia
Mejor director
  • Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
  • Chloé Zhao por Hamnet
  • Guillermo del Toro por Frankenstein
  • Joachim Trier por Valor sentimental
  • Josh Safdie por Marty Supreme
  • Ryan Coogler por Los pecadores
Mejor actor principal
  • Ganador: Timothée Chalamet por Marty Supreme
  • Leonardo DiCapriov Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke por Blue Moon
  • Joel Edgerton por Sueños de trenes
  • Michael B. Jordanv por Los pecadores
  • Wagner Moura por El agente secreto
Mejor actriz principal
  • Ganadora: Jessie Buckley por Hamnet
  • Amanda Seyfried por El testamento de Ann Lee
  • Chase Infiniti por Una batalla tras otra
  • Emma Stone por Bugonia
  • Renate Reinsve por Valor sentimental
  • Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
Mejor actor de reparto
  • Ganador: Jacob Elordi por Frankenstein
  • Adam Sandler por Jay Kelly
  • Benicio del Toro por Una batalla tras otra
  • Paul Mescal por Hamnet
  • Sean Penn por Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård por Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
  • Ganadora: Amy Madigan por Weapons
  • Ariana Grande por Wicked: Parte dos
  • Elle Fanning por Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
  • Teyana Taylor por Una batalla tras otra
  • Wunmi Mosaku por Los pecadores
Actor o actriz revelación
  • Ganador: Miles Caton por Sinners
  • Cary Christopher por Weapons
  • Everett Blunck por The Plague
  • Jacobi Jupe por Hamnet
  • Nina Ye por La chica zurda
  • Shannon Mahina Gorman por Rental Family (Familia de alquiler)
Mejor reparto
  • Ganador: Francine Maisler por Los pecadores
  • Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra
  • Douglas Aibel y Nina Gold por Jay Kelly
  • Jennifer Venditti por Marty Supreme
  • Nina Gold por Hamnet
  • Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey por Wicked: Parte dos
Mejor equipo de especialistas de acción
  • Ganador: Wade Eastwood por Misión imposible: Sentencia final
  • Andy Gill por Los pecadores
  • Brian Machleit por Una batalla tras otra
  • Gary Powell, Luciano Bacheta y Craig Dolby por F1: La película
  • Giedrius Nagys por Warfare: Tiempo de guerra
  • Stephen Dunlevy, Kyle Gardiner, Jackson Spidell, Jeremy Marinas, Jan Petřina, Domonkos Párdányi y Kinga Kósa-Gavalda por Ballerina
Mejor guión original
  • Ganador: Ryan Coogler por Sinners
  • Eskil Vogt y Joachim Trier por Valor sentimental
  • Eva Victor por Sorry, Baby
  • Noah Baumbach y Emily Mortimer por Jay Kelly
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme
  • Zach Cregger por Weapons
Mejor guión adaptado
  • Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
  • Chloé Zhao y Maggie O’Farrell por Hamnet
  • Clint Bentley y Greg Kwedar por Sueños de trenes
  • Guillermo del Toro por Frankenstein
  • Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar y Jahye Lee por No hay otra opción
  • Will Tracy por Bugonia
Mejor fotografía
  • Ganador: Adolpho Veloso por Sueños de trenes
  • Autumn Durald Arkapaw por Los pecadores
  • Claudio Miranda por F1: La película
  • Dan Laustsen por Frankenstein
  • Łukasz Żal por Hamnet
  • Michael Bauman por Una batalla tras otra
Mejor montaje
  • Ganador: Stephen Mirrione por F1: La película
  • Andy Jurgensen por Una batalla tras otra
  • Kirk Baxter por Una casa llena de dinamita
  • Michael P. Shawver por Los pecadores
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme
  • Viridiana Lieberman por El vecino perfecto
Mejor Sonido
  • Ganadores: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta y Gareth John por F1: La película
  • Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco y David V. Butler por Los pecadores
  • Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor por Una batalla tras otra
  • Laia Casanovas por Sirāt
  • Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner por Warfare
  • Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern y Greg Chapman por Frankenstein
Mejor banda sonora
  • Ganador: Ludwig Göransson por Los pecadores
  • Alexandre Desplat por Frankenstein
  • Daniel Lopatin por Marty Supreme
  • Hans Zimmer por F1
  • Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
  • Max Richter por Hamnet
Mejor canción
  • Ganadora: “Golden”, de Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy para Las guerreras K-pop
  • “Drive”, de Ed Sheeran, John Mayer y Blake Slatkin para F1: La película
  • “Clothed by the Sun”, de Daniel Blumberg para El testamento de Ann Lee
  • “I Lied to You”, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson para Los pecadores
  • “The Girl in the Bubble”, de Stephen Schwartz para Wicked: Parte dos
  • “Train Dreams”, de Nick Cave y Bryce Dessner para Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
  • Ganadores: Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein
  • Fiona Crombie y Alice Felton por Hamnet
  • Jack Fisk y Adam Willis por Marty Supreme
  • Kasra Farahani y Jille Azis por Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
  • Hannah Beachler y Monique Champagne por Los pecadores
  • Nathan Crowley y Lee Sandales por Wicked: Parte dos
Mejor diseño de vestuario
  • Ganadora: Kate Hawley por Frankenstein
  • Colleen Atwood y Christine Cantella por El beso de la mujer araña
  • Malgosia Turzanska por Hamnet
  • Lindsay Pugh por Hedda
  • Paul Tazewell por Wicked: Parte dos
  • Ruth E. Carter por Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
  • Ganadores: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein
  • Flora Moody y John Nolan por 28 años después
  • Frances Hannon, Mark Coulier y Laura Blount por Wicked: Los pecadores
  • Kazu Hiro, Felix Fox y Mia Neal por The Smashing Machine
  • Leo Satkovich, Melizah Wheat y Jason Collins por Weapons
  • Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontainey Shunika Terry por Los pecadores
Mejores efectos visuales
  • Ganadores: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y ceniza
  • Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland y Kirstin Hall por Misión imposible: sentencia final
  • Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell por Frankenstein
  • Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean por Los pecadores
  • Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price y Keith Dawson por F1: La película
  • Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé y Guy Williams por Superman
Mejor película de habla no inglesa
  • Ganadora: El agente secreto
  • Belén
  • La chica zurda
  • No hay otra opción
  • Sirāt
  • Un simple un accidente
Mejor película de animación
  • Ganadora: Las guerreras K-pop
  • Arco
  • Elio
  • En sueños
  • Little Amélie
  • Zootopia 2
Mejor serie dramática
  • Ganadora: The Pitt
  • Alien: planeta Tierra
  • Andor
  • Paradise
  • Pluribus
  • Separación
  • Task
  • The Diplomat
Mejor actor de serie dramática
  • Ganador: Noah Wyle por The Pitt
  • Adam Scott por Separación
  • Billy Bob Thornton por Landman: Un negocio crudo
  • Diego Luna por Andor
  • Mark Ruffalo por Task
  • Sterling K. Brown por Paradise
Mejor actriz de serie dramática
  • Ganadora: Rhea Seehorn por Pluribus
  • Bella Ramsey por The Last of Us
  • Britt Lower por Separación
  • Carrie Coon por La edad dorada
  • Kathy Bates por Matlock
  • Keri Russell por The Diplomat
Mejor actor de reparto en una serie dramática
  • Ganador: Tramell Tillman por Separación
  • Ato Essandoh por The Diplomat
  • Billy Crudup por The Morning Show
  • Patrick Ball por The Pitt
  • Tom Pelphrey por Task
  • Wood Harris por Forever
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
  • Ganadora: Katherine LaNasa por The Pitt
  • Allison Janney por The Diplomat
  • Denée Benton por La edad dorada
  • Greta Lee por The Morning Show
  • Nicole Beharie por The Morning Show
  • Skye P. Marshall por Matlock
Mejor serie de comedia
  • Ganadora: The Studio
  • Abbott Elementary
  • Elsbeth
  • Ghosts
  • Hacks
  • Los Gemstone
  • Nadie quiere esto
  • Sólo asesinatos en el edificio
Mejor actor de serie de comedia
  • Ganador: Seth Rogen por The Studio
  • Adam Brody por Nadie quiere esto
  • Alexander Skarsgård por Murderbot
  • Danny McBride por Los Gemstone
  • David Alan Grier por St. Denis Medical
  • Ted Danson por Un hombre infiltrado
Mejor actriz de serie de comedia
  • Ganadora: Jean Smart por Hacks
  • Carrie Preston por Elsbeth
  • Edi Patterson por Los Gemstone
  • Kristen Bell por Nadie quiere esto
  • Natasha Lyonne por Poker Face
  • Rose McIver por Ghosts
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
  • Ganador: Ike Barinholtz por The Studio
  • Asher Grodman por Ghosts
  • Chris Perfetti por Abbott Elementary
  • Oscar Nuñez por The Paper
  • Paul W. Downs por Hacks
  • Timothy Simons por Nadie quiere esto
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
  • Ganadora: Janelle James por Abbott Elementary
  • Danielle Brooks por El Pacificador
  • Ego Nwodim por Saturday Night Live
  • Hannah Einbinder por Hacks
  • Justine Lupe por Nadie quiere esto
  • Rebecca Wisocky por Ghosts
Mejor miniserie
  • Ganador: Adolescencia
  • Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Dying for Sex
  • El gran guerrero
  • Ladrones de droga
  • La novia
  • Muerte por un rayo
  • Su peor pesadilla
Mejor actor de serie limitada o película para televisión
  • Ganador: Stephen Graham por Adolescencia
  • Brian Tyree Henry por Ladrón de drogas
  • Charlie Hunnam por Monster: La historia de Ed Gein
  • Matthew Rhys por La bestia en mí
  • Michael Chernus por Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Michael Shannon por Muerte por un rayo
Mejor actriz de serie limitada o película para televisión
  • Ganadora: Sarah Snook por All Her Fault
  • Jessica Biel por La mejor hermana
  • Meghann Fahy por Sirens
  • Michelle Williams por Dying for Sex
  • Renée Zellweger por Bridget Jones: Loca por él
  • Robin Wright por La novia
Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión
  • Ganador: Owen Cooper por Adolescencia
  • Ashley Walters por Adolescencia
  • Michael Peña por Su peor pesadilla
  • Nick Offerman por Muerte por un rayo
  • Ramy Youssef por Mountainhead
  • Wagner Moura por Ladrón de drogas
Mejor actriz de reparto en unaminiserie o película para televisión
  • Ganadora: Erin Doherty por Adolescencia
  • Betty Gilpin por Muerte por un rayo
  • Christine Tremarco por Adolescencia
  • Julianne Moore por Sirens
  • Marin Ireland por Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Sophia Lillis por Su peor pesadilla
Mejor serie en lengua extranjera
  • Ganadora: El juego del calamar
  • Acapulco
  • Cuando nadie nos ve
  • El último samurái en pie
  • Mussolini: Hijo del Siglo
  • Red alert
Mejor serie de animación
  • Ganadora: South Park
  • Bob’s Burgers
  • Harley Quinn
  • Long Storie Short
  • Marvel Zombies
  • Tu amigo y vecino Spider-man
Mejor película para televisión
  • Ganadora: Bridget Jones: Loca por él
  • Cabeza de montaña
  • Deep Cover: Actores encubiertos
  • El abismo secreto
  • Nonnas
  • Summer of ’69
Mejor programa de entrevistas
  • Ganador: ¡Jimmy Kimmel Live!
  • Hote Ones
  • Late Night con Seth Meyers
  • The Daily Show
  • The Late Show con Stephen Colbert
  • Watch What Happens Live con Andy Cohen
Mejor programa de variedades
  • Ganador: Last Week Tonight con John Oliver
  • Conan O’Brien Must Go
  • Saturday Night Live

