Los ganadores de los Critics Choice Awards 2026
El mundo del cine y series se volvió a vestir de gala para celebrar el domingo la 31° edición de los Critics Choice Awards y, con la conducción de la humorista Chelsea Handler, los más de 600 críticos definieron cuáles fueron las mejores producciones del 2025 y dieron por iniciada la temporada de premiación.
El “Frankenstein” de Guillermo del Toro, “Los Pecadores”, Timothée Chalamet y Jacob Elordi fueron los grandes protagonistas de la noche, llevándose la mayoría de los galardones.
La ceremonia se llevó a cabo en el emblemático Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles.
Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2026
Mejor película dramática
- Ganadora: Una batalla tras otra
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Los pecadores
- Sueños de trenes
- Valor sentimental
- Wicked: Parte dos
Mejor película de comedia
- Ganadora: Agárralo como puedas
- Amigos
- Amores compartidos
- Eternity
- La balada de la isla
- La trama fenicia
Mejor director
- Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Chloé Zhao por Hamnet
- Guillermo del Toro por Frankenstein
- Joachim Trier por Valor sentimental
- Josh Safdie por Marty Supreme
- Ryan Coogler por Los pecadores
Mejor actor principal
- Ganador: Timothée Chalamet por Marty Supreme
- Leonardo DiCapriov Una batalla tras otra
- Ethan Hawke por Blue Moon
- Joel Edgerton por Sueños de trenes
- Michael B. Jordanv por Los pecadores
- Wagner Moura por El agente secreto
Mejor actriz principal
- Ganadora: Jessie Buckley por Hamnet
- Amanda Seyfried por El testamento de Ann Lee
- Chase Infiniti por Una batalla tras otra
- Emma Stone por Bugonia
- Renate Reinsve por Valor sentimental
- Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
Mejor actor de reparto
- Ganador: Jacob Elordi por Frankenstein
- Adam Sandler por Jay Kelly
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Paul Mescal por Hamnet
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård por Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
- Ganadora: Amy Madigan por Weapons
- Ariana Grande por Wicked: Parte dos
- Elle Fanning por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
- Teyana Taylor por Una batalla tras otra
- Wunmi Mosaku por Los pecadores
Actor o actriz revelación
- Ganador: Miles Caton por Sinners
- Cary Christopher por Weapons
- Everett Blunck por The Plague
- Jacobi Jupe por Hamnet
- Nina Ye por La chica zurda
- Shannon Mahina Gorman por Rental Family (Familia de alquiler)
Mejor reparto
- Ganador: Francine Maisler por Los pecadores
- Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra
- Douglas Aibel y Nina Gold por Jay Kelly
- Jennifer Venditti por Marty Supreme
- Nina Gold por Hamnet
- Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey por Wicked: Parte dos
Mejor equipo de especialistas de acción
- Ganador: Wade Eastwood por Misión imposible: Sentencia final
- Andy Gill por Los pecadores
- Brian Machleit por Una batalla tras otra
- Gary Powell, Luciano Bacheta y Craig Dolby por F1: La película
- Giedrius Nagys por Warfare: Tiempo de guerra
- Stephen Dunlevy, Kyle Gardiner, Jackson Spidell, Jeremy Marinas, Jan Petřina, Domonkos Párdányi y Kinga Kósa-Gavalda por Ballerina
Mejor guión original
- Ganador: Ryan Coogler por Sinners
- Eskil Vogt y Joachim Trier por Valor sentimental
- Eva Victor por Sorry, Baby
- Noah Baumbach y Emily Mortimer por Jay Kelly
- Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme
- Zach Cregger por Weapons
Mejor guión adaptado
- Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Chloé Zhao y Maggie O’Farrell por Hamnet
- Clint Bentley y Greg Kwedar por Sueños de trenes
- Guillermo del Toro por Frankenstein
- Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar y Jahye Lee por No hay otra opción
- Will Tracy por Bugonia
Mejor fotografía
- Ganador: Adolpho Veloso por Sueños de trenes
- Autumn Durald Arkapaw por Los pecadores
- Claudio Miranda por F1: La película
- Dan Laustsen por Frankenstein
- Łukasz Żal por Hamnet
- Michael Bauman por Una batalla tras otra
Mejor montaje
- Ganador: Stephen Mirrione por F1: La película
- Andy Jurgensen por Una batalla tras otra
- Kirk Baxter por Una casa llena de dinamita
- Michael P. Shawver por Los pecadores
- Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme
- Viridiana Lieberman por El vecino perfecto
Mejor Sonido
- Ganadores: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta y Gareth John por F1: La película
- Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco y David V. Butler por Los pecadores
- Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor por Una batalla tras otra
- Laia Casanovas por Sirāt
- Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner por Warfare
- Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern y Greg Chapman por Frankenstein
Mejor banda sonora
- Ganador: Ludwig Göransson por Los pecadores
- Alexandre Desplat por Frankenstein
- Daniel Lopatin por Marty Supreme
- Hans Zimmer por F1
- Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
- Max Richter por Hamnet
Mejor canción
- Ganadora: “Golden”, de Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy para Las guerreras K-pop
- “Drive”, de Ed Sheeran, John Mayer y Blake Slatkin para F1: La película
- “Clothed by the Sun”, de Daniel Blumberg para El testamento de Ann Lee
- “I Lied to You”, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson para Los pecadores
- “The Girl in the Bubble”, de Stephen Schwartz para Wicked: Parte dos
- “Train Dreams”, de Nick Cave y Bryce Dessner para Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Ganadores: Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein
- Fiona Crombie y Alice Felton por Hamnet
- Jack Fisk y Adam Willis por Marty Supreme
- Kasra Farahani y Jille Azis por Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
- Hannah Beachler y Monique Champagne por Los pecadores
- Nathan Crowley y Lee Sandales por Wicked: Parte dos
Mejor diseño de vestuario
- Ganadora: Kate Hawley por Frankenstein
- Colleen Atwood y Christine Cantella por El beso de la mujer araña
- Malgosia Turzanska por Hamnet
- Lindsay Pugh por Hedda
- Paul Tazewell por Wicked: Parte dos
- Ruth E. Carter por Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Ganadores: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein
- Flora Moody y John Nolan por 28 años después
- Frances Hannon, Mark Coulier y Laura Blount por Wicked: Los pecadores
- Kazu Hiro, Felix Fox y Mia Neal por The Smashing Machine
- Leo Satkovich, Melizah Wheat y Jason Collins por Weapons
- Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontainey Shunika Terry por Los pecadores
Mejores efectos visuales
- Ganadores: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y ceniza
- Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland y Kirstin Hall por Misión imposible: sentencia final
- Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell por Frankenstein
- Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean por Los pecadores
- Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price y Keith Dawson por F1: La película
- Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé y Guy Williams por Superman
Mejor película de habla no inglesa
- Ganadora: El agente secreto
- Belén
- La chica zurda
- No hay otra opción
- Sirāt
- Un simple un accidente
Mejor película de animación
- Ganadora: Las guerreras K-pop
- Arco
- Elio
- En sueños
- Little Amélie
- Zootopia 2
Mejor serie dramática
- Ganadora: The Pitt
- Alien: planeta Tierra
- Andor
- Paradise
- Pluribus
- Separación
- Task
- The Diplomat
Mejor actor de serie dramática
- Ganador: Noah Wyle por The Pitt
- Adam Scott por Separación
- Billy Bob Thornton por Landman: Un negocio crudo
- Diego Luna por Andor
- Mark Ruffalo por Task
- Sterling K. Brown por Paradise
Mejor actriz de serie dramática
- Ganadora: Rhea Seehorn por Pluribus
- Bella Ramsey por The Last of Us
- Britt Lower por Separación
- Carrie Coon por La edad dorada
- Kathy Bates por Matlock
- Keri Russell por The Diplomat
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Ganador: Tramell Tillman por Separación
- Ato Essandoh por The Diplomat
- Billy Crudup por The Morning Show
- Patrick Ball por The Pitt
- Tom Pelphrey por Task
- Wood Harris por Forever
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Ganadora: Katherine LaNasa por The Pitt
- Allison Janney por The Diplomat
- Denée Benton por La edad dorada
- Greta Lee por The Morning Show
- Nicole Beharie por The Morning Show
- Skye P. Marshall por Matlock
Mejor serie de comedia
- Ganadora: The Studio
- Abbott Elementary
- Elsbeth
- Ghosts
- Hacks
- Los Gemstone
- Nadie quiere esto
- Sólo asesinatos en el edificio
Mejor actor de serie de comedia
- Ganador: Seth Rogen por The Studio
- Adam Brody por Nadie quiere esto
- Alexander Skarsgård por Murderbot
- Danny McBride por Los Gemstone
- David Alan Grier por St. Denis Medical
- Ted Danson por Un hombre infiltrado
Mejor actriz de serie de comedia
- Ganadora: Jean Smart por Hacks
- Carrie Preston por Elsbeth
- Edi Patterson por Los Gemstone
- Kristen Bell por Nadie quiere esto
- Natasha Lyonne por Poker Face
- Rose McIver por Ghosts
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Ganador: Ike Barinholtz por The Studio
- Asher Grodman por Ghosts
- Chris Perfetti por Abbott Elementary
- Oscar Nuñez por The Paper
- Paul W. Downs por Hacks
- Timothy Simons por Nadie quiere esto
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Ganadora: Janelle James por Abbott Elementary
- Danielle Brooks por El Pacificador
- Ego Nwodim por Saturday Night Live
- Hannah Einbinder por Hacks
- Justine Lupe por Nadie quiere esto
- Rebecca Wisocky por Ghosts
Mejor miniserie
- Ganador: Adolescencia
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Dying for Sex
- El gran guerrero
- Ladrones de droga
- La novia
- Muerte por un rayo
- Su peor pesadilla
Mejor actor de serie limitada o película para televisión
- Ganador: Stephen Graham por Adolescencia
- Brian Tyree Henry por Ladrón de drogas
- Charlie Hunnam por Monster: La historia de Ed Gein
- Matthew Rhys por La bestia en mí
- Michael Chernus por Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Michael Shannon por Muerte por un rayo
Mejor actriz de serie limitada o película para televisión
- Ganadora: Sarah Snook por All Her Fault
- Jessica Biel por La mejor hermana
- Meghann Fahy por Sirens
- Michelle Williams por Dying for Sex
- Renée Zellweger por Bridget Jones: Loca por él
- Robin Wright por La novia
Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión
- Ganador: Owen Cooper por Adolescencia
- Ashley Walters por Adolescencia
- Michael Peña por Su peor pesadilla
- Nick Offerman por Muerte por un rayo
- Ramy Youssef por Mountainhead
- Wagner Moura por Ladrón de drogas
Mejor actriz de reparto en unaminiserie o película para televisión
- Ganadora: Erin Doherty por Adolescencia
- Betty Gilpin por Muerte por un rayo
- Christine Tremarco por Adolescencia
- Julianne Moore por Sirens
- Marin Ireland por Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Sophia Lillis por Su peor pesadilla
Mejor serie en lengua extranjera
- Ganadora: El juego del calamar
- Acapulco
- Cuando nadie nos ve
- El último samurái en pie
- Mussolini: Hijo del Siglo
- Red alert
Mejor serie de animación
- Ganadora: South Park
- Bob’s Burgers
- Harley Quinn
- Long Storie Short
- Marvel Zombies
- Tu amigo y vecino Spider-man
Mejor película para televisión
- Ganadora: Bridget Jones: Loca por él
- Cabeza de montaña
- Deep Cover: Actores encubiertos
- El abismo secreto
- Nonnas
- Summer of ’69
Mejor programa de entrevistas
- Ganador: ¡Jimmy Kimmel Live!
- Hote Ones
- Late Night con Seth Meyers
- The Daily Show
- The Late Show con Stephen Colbert
- Watch What Happens Live con Andy Cohen
Mejor programa de variedades
- Ganador: Last Week Tonight con John Oliver
- Conan O’Brien Must Go
- Saturday Night Live