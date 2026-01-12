La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025



A pesar de las dificultades para obtener financiación, la venta de autos usados alcanzó un récord histórico en el 2025, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

El año pasado se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% por encima de igual período de 2024 (1.745.335 unidades), según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

El anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades.

En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos).

Comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.

El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo.

Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor, dijo que el 2025 «mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”.

El directivo destacó que el 2025 “se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados con un volumen de 1.887.024 vehículos”.