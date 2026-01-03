CORDILLERA - ESQUEL - LA TROCHITA

La Trochita realizó la primera salida del 2026


El emblemático tren, administrado por el Ministerio de Producción provincial, está llamado a ser uno de los principales atractivos turísticos de la temporada de verano que acaba de comenzar.
El Viejo Expreso Patagónico, llevó adelante este sábado la primera salida del año en el tramo que conecta a Esquel y Nahuelpan.
En esta oportunidad, los vagones del Viejo Expreso Patagónico lucieron llenos de pasajeros, entre ellos vecinos de la zona y muchos visitantes que llegaron a la cordillera para disfrutar de las vacaciones en familia.
Las condiciones climáticas acompañaron el recorrido, que comenzó a las 10 y concluyó cerca de las 13, y permitieron que se aproveche al máximo la experiencia a bordo de la centenaria formación ferroviaria.
Finalmente, es preciso señalar que las personas interesadas en obtener un ticket para hacer el viaje en el tren pueden ingresar al sitio web www.latrochita.org.ar o acercarse a la Estación Esquel.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior
Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Fallecido, joven, La Pampa, tragedia

Tragedia: un joven intentó cruzar entre los vagones de un tren en movimiento y murió arrollado
Etiquetas: Cultura, educación, fin de semana, Playa Unión, Rawson

El anfiteatro de Playa Unión con múltiples actividades este fin de semana
Etiquetas: Donald Trump, Estados Unidos, nicolas maduro, venezuela

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York