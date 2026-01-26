La OMS cruzó a Trump y dijo que sus argumentos para abandonar la entidad son «falsos»

En un choque frontal que sacude los cimientos de la salud pública global, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de «falsas» las razones esgrimidas por el gobierno de Donald Trump para retirar a los Estados Unidos del organismo.

A través de una declaración en la plataforma X, el jefe de la OMS advirtió que la orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense el pasado martes no solo debilita la cooperación internacional, sino que dejará a Estados Unidos y al resto del mundo «en una posición de mayor inseguridad» ante futuras amenazas sanitarias.

El fin de una era en la cooperación sanitaria

La decisión de Trump representa el quiebre definitivo con la agencia de la ONU, a la cual ha criticado sistemáticamente desde su primer mandato, acusándola de «mala gestión» y de estar alineada con los intereses de China.

La Orden Ejecutiva: El decreto firmado esta semana inicia el proceso formal de retiro, lo que implica el cese del financiamiento estadounidense, que históricamente ha sido el mayor aporte individual a la organización (cerca de 400 millones de dólares anuales).

El reclamo de Tedros: El director general insistió en que las acusaciones de falta de transparencia son infundadas y que la salida de la mayor potencia mundial ocurre en un momento crítico de transición tecnológica y desafíos virales.

Puerta abierta: Pese a la dureza de sus palabras, Tedros expresó su esperanza de que Washington «regrese a su participación activa» en el futuro, reconociendo el liderazgo histórico de los científicos estadounidenses en la lucha contra enfermedades como el ébola y el VIH.

El contexto de la «Internacional del contra-Iluminismo»

Esta medida se suma a la reciente decisión de Trump de retirar a su país de 66 organizaciones internacionales, una estrategia que el presidente argentino Javier Milei ha elogiado como parte de la «nueva edad de oro» para las naciones soberanas.

En Europa, la noticia fue recibida con preocupación: desde Ginebra, diplomáticos de la UE ya analizan cómo cubrir el déficit financiero para evitar el colapso de programas críticos en África y el Sudeste Asiático.