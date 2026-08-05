Ley de tierras: El oficialismo retira el capítulo que habilitaba la extranjerización

Sin los votos necesarios, La Libertad Avanza decidió retirar el capítulo de la reforma de la Ley de Tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Así se confirmó en la tarde este miércoles, luego de una reunión que la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, mantuvo con aliados en las oficinas del radicalismo.

Además de la titular del bloque libertario, estuvo el presidente provisional de la Cámara alta Bartolomé Abdala; el jefe de bancada radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la santacruceña Natalia Gadano; la tucumana Beatriz Ávila; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; el correntino Carlos «Camau» Espínola; y los tres integrantes del Pro, Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

Después de que varios legisladores aliados se pronunciaron en contra de aumentar el porcentaje de extranjerización de tierras rurales, el oficialismo convocó a este encuentro de urgencia en el que resolvieron eliminar por completo el capítulo III del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual modifica a la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).

A su vez, la sociedad civil se convocaba para la marcha de este jueves en la Plaza de los dos Congresos, a la que llamaron también varios artistas populares, lo que generó que varios senadores de los bloques aliados comenzaran a sentir la presión social que derivó en ratificar posturas en contra de esa reforma. De todas maneras, las modificaciones a las leyes de Expropiaciones y Manejo del Fuego, entre otras, siguen en pie.

Fuente: Parlamentario