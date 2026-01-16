Investigan la venta de carne por redes sociales tras un caso de SUH



La Fiscalía investiga un caso de presunta comercialización irregular de alimentos luego de que una niña de 5 años resultara afectada por Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), tras el consumo de carne picada adquirida a través de la red social Facebook. La intervención judicial apunta a prevenir riesgos para la salud pública y concientizar sobre prácticas seguras de compra y consumo de alimentos.

La denuncia fue realizada por personal del sistema de salud provincial, en cumplimiento de los protocolos vigentes para este tipo de situaciones, lo que activó de manera inmediata la intervención del Ministerio Público Fiscal. La causa es llevada adelante por la fiscal Romina Carrizo, quien dispuso las primeras medidas investigativas.

En ese marco, se imputó al vendedor por delitos contra la salud pública y se realizaron allanamientos en su domicilio, luego de constatar que ofrecía carne para la venta mediante redes sociales, sin las habilitaciones ni controles sanitarios correspondientes.

En el allanamiento se secuestró una picadora de carne, un freezer con carne cortes varios en su interior, herramienta para elaboración de hamburguesas, herramienta para ablandar carne, entre otros elementos.

Desde la Fiscalía se remarcó la importancia de la prevención, especialmente en el cuidado de niñas y niños. El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad grave, que afecta principalmente a menores, y suele estar asociada al consumo de alimentos contaminados, en particular carne picada mal manipulada o conservada.

Asimismo, se reiteró a la comunidad la necesidad de evitar dar carne picada a niños pequeños y de adquirir alimentos únicamente en establecimientos habilitados, que garanticen condiciones adecuadas de higiene, refrigeración y control sanitario. Durante el verano, el riesgo se incrementa por la pérdida de la cadena de frío, lo que puede favorecer la proliferación de bacterias peligrosas.