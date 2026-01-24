Intervendrán la Administración del Parque Nacional Los Alerces por los incendios forestales

La Administración de Parques Nacionales anunció la intervención del Parque Nacional Los Alerces por el avance de los incendios que ya arrasaron más de 10 mil hectáreas.

El objetivo de la medida es “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y para apagar las llamas que afectan el territorio desde el 8 de diciembre pasado, momento en el que un rayo impactó en el Lago Menéndez.

El gobernador Ignacio Torres reclamó a la administración nacional que tome cartas en el asunto para normalizar la situación.

El pedido fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, al tiempo que denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.

Más de 400 brigadistas participaban de los operativos de emergencia y eran respaldados por helicópteros, aviones hidrantes y autobombas forestales.

La escasez de precipitaciones complica el trabajo de los bomberos, mientras las autoridades estudian permanentemente las zonas más afectadas._

La Administración de Parques Nacionales reiteró a los habitantes que se mantengan informados por los medios oficiales y respeten las normas impuestas.