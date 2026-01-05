BOMBEROS - BRIGADISTAS - EL HOYO - INCENDIO FORESTAL - PUERTO PATRIADA

Un incendio forestal se desató en Puerto Patriada

Un gran despliegue se realizó este lunes ante el incendio forestal registrado en la localidad de El Hoyo, en el sector del camino a Puerto Patriada, activando así el protocolo de emergencia y destinando todos los recursos disponibles para su control y contención.

En el lugar trabajan de forma coordinada brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, personal de la Policía del Chubut, agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y distintas áreas municipales, quienes realizan tareas de combate del fuego, control del tránsito y prevención de riesgos.

El operativo se encuentra reforzado con seis medios aéreos, incluyendo dos aviones AT, tres aviones anfibios y un helicóptero, que brindan apoyo desde el aire a las tareas en tierra. Como medida preventiva, se dispuso el cierre temporal del ingreso a la zona de Puerto Patriada y se inició un operativo de evacuación de vecinos y visitantes que se encontraban en el área, con el objetivo de resguardar su seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En ese marco, el gobernador del Chubut se hizo presente en la zona afectada, donde llevó tranquilidad a vecinos y turistas, y acompañó las tareas de evacuación y combate contra las llamas.

Las tareas operativas se concentran en el combate directo del fuego, la protección de áreas sensibles y la prevención de riesgos para la población, priorizando en todo momento la seguridad de vecinos, visitantes y del personal interviniente.

Desde el Gobierno provincial se solicita a la comunidad extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal en el lugar y evitar acercarse a la zona afectada.

La situación se mantiene en permanente monitoreo y se brindará información oficial actualizada a medida que avance el operativo.

