Un incendio forestal se desató en Puerto Patriada

Un gran despliegue se realizó este lunes ante el incendio forestal registrado en la localidad de El Hoyo, en el sector del camino a Puerto Patriada, activando así el protocolo de emergencia y destinando todos los recursos disponibles para su control y contención.

En el lugar trabajan de forma coordinada brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, personal de la Policía del Chubut, agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y distintas áreas municipales, quienes realizan tareas de combate del fuego, control del tránsito y prevención de riesgos.

El operativo se encuentra reforzado con seis medios aéreos, incluyendo dos aviones AT, tres aviones anfibios y un helicóptero, que brindan apoyo desde el aire a las tareas en tierra. Como medida preventiva, se dispuso el cierre temporal del ingreso a la zona de Puerto Patriada y se inició un operativo de evacuación de vecinos y visitantes que se encontraban en el área, con el objetivo de resguardar su seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En ese marco, el gobernador del Chubut se hizo presente en la zona afectada, donde llevó tranquilidad a vecinos y turistas, y acompañó las tareas de evacuación y combate contra las llamas.

Las tareas operativas se concentran en el combate directo del fuego, la protección de áreas sensibles y la prevención de riesgos para la población, priorizando en todo momento la seguridad de vecinos, visitantes y del personal interviniente.

Desde el Gobierno provincial se solicita a la comunidad extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal en el lugar y evitar acercarse a la zona afectada.

La situación se mantiene en permanente monitoreo y se brindará información oficial actualizada a medida que avance el operativo.