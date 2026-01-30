RETIRO VOLUNTARIO - VIALIDAD NACIONAL

Implementan retiro voluntario en Vialidad Nacional


La Dirección Nacional de Vialidad aprobó un sistema de retiro voluntario para su personal, en línea con la política de desregulación y reforma del Estado impulsada por el Poder Ejecutivo.

La medida se dictó en el marco de la Resolución Conjunta 50/2025 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, que fijó el procedimiento para planes de retiro u otras formas voluntarias de distracto laboral en la administración pública nacional.

El esquema prevé etapas de difusión, consultas y acceso a la información para que los agentes evalúen alternativas y, en caso de optar por la adhesión, suscriban un acuerdo de desvinculación en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.

La resolución autoriza al gerente ejecutivo de Recursos Humanos, licenciado Diego Tomás Riveira, a suscribir en representación del organismo los acuerdos de desvinculación ante la autoridad administrativa del trabajo, conforme a los distintos modelos aprobados como anexos del texto oficial.

Vialidad sostuvo que el mecanismo busca ajustar la dotación a las necesidades funcionales, mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos y facilitar que el personal pueda pasar al sector privado o desarrollar proyectos propios, con la posibilidad de reingresar al Estado luego de cinco años de finalizada la relación laboral.

El organismo informó además que cuenta con los créditos presupuestarios necesarios para afrontar el gasto generado por el sistema de retiro voluntario y que las áreas de empleo público, presupuesto y asesoría jurídica ya intervinieron sin formular objeciones.

Fuente: Agencia NA

