Hallaron muerta a una mujer en Comodoro Rivadavia

Un operativo policial se desplegó este miércoles ante el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, en un sector de acantilados a orillas del mar. El procedimiento se inició alrededor de las 3:30 de la mañana.

El descubrimiento del cuerpo se produjo luego de que, durante la noche anterior, se hubiera recepcionado una averiguación de paradero por una mujer desaparecida. La identidad de la víctima se mantiene bajo resguardo por el momento.

De acuerdo con datos oficiales, el cuerpo presentaba signos de criminalidad. Esta situación motivó la intervención inmediata de la Brigada de Investigaciones, Policía Científica, la División Búsqueda de Personas y el Ministerio Público Fiscal, quienes se encuentran trabajando en el lugar para determinar las circunstancias del fallecimiento y avanzar con la investigación. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Se trata de Valeria Schwab, quien fue vista por última vez el martes por la noche, salió a caminar por el paseo costero y no regresó. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y no descarta ninguna hipótesis.