Gimnasia le ganó a Boca en «La Bombonerita» en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet

Gimnasia de Comodoro Rivadavia logró un triunfo resonante en La Bombonerita al vencer al local Boca Juniors por 74-71 en una nueva programación de la Liga Nacional de Básquet.

«El Verde» se quedó con el triunfo en un partido intenso y cambiante que se definió en los últimos minutos y que tuvo como goleador a Angelo Cisneros con 18 unidades en el conjunto chubutense y los 24 anotados por Cuello en «El Xeneize».

Festejo de «El Verde» en la casa de Boca

Gimnasia de Comodoro mostró carácter y concentración en los momentos claves del juego de este viernes ante Boca Juniors, resistiendo la presión del local y manejando mejor las posesiones finales para silenciar al público «Xeneize», que a pesar de tener la última a su favor, no supo coordinar la ofensiva marrando el tiro final sentenciando el resultado.

La figura del ganador fue Anyelo Cisneros, máximo anotador de Gimnasia con 18 puntos, clave tanto en ataque como en la templanza para cerrar el juego.

Por su parte, en Boca no alcanzó la gran noche de Cuello, goleador del encuentro con 24 tantos, ya que el equipo no pudo sostener su reacción final.

De esta manera, Gimnasia se llevó una victoria valiosa y de alto impacto anímico fuera de casa en una nueva gira como visitante.