Ganancias: ARCA detectó irregularidades e intima a empresas y empleados



La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) activó un operativo de control sobre el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025, poniendo el foco en inconsistencias detectadas tanto en empresas como en trabajadores en relación de dependencia.

El organismo comenzó a enviar notificaciones masivas tras cruzar los datos cargados en el sistema Siradig. Las irregularidades apuntan a dos frentes: compañías que no practicaron las retenciones correspondientes a su nómina y empleados que «inflaron» sus deducciones para pagar menos impuesto.

La advertencia a los empleados: «Indumentaria y equipamiento»

Uno de los puntos más sensibles son las deducciones declaradas por los trabajadores. ARCA detectó casos donde los montos informados en concepto de indumentaria y equipamiento resultan desproporcionados respecto a la remuneración percibida.

«Te sugerimos verificar que no haya ocurrido algún error al cargar los comprobantes», indican las cartas enviadas a los contribuyentes. El fisco recordó que no son deducibles gastos como trajes, camisas, corbatas o carteras (uso no exclusivo laboral), ni herramientas como computadoras o celulares bajo este concepto.

Los trabajadores tienen tiempo hasta el 31 de marzo para rectificar su declaración en el Siradig y evitar sanciones o ajustes posteriores.

El mensaje a las empresas

Por otro lado, ARCA intimó a los empleadores que, basándose en los sueldos abonados en 2025, deberían haber actuado como agentes de retención y no lo hicieron.

«Se identificaron relaciones laborales que, debido a los montos de remuneraciones percibidas, resultarían alcanzadas por el régimen», señala la notificación oficial. Las compañías tienen plazo hasta el 30 de abril para realizar la liquidación anual correcta y presentar el Formulario F.1359.