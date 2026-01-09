Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Sofía “La Reni” Gonet: “Me parece una pesada”



Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, y Yanina Latorre protagonizaron un ida y vuelta a los gritos en MasterChef Celebrity, provocados por un filoso comentario de Wanda Nara sobre los supuestos “códigos” que la periodista tendría con los jugadores de fútbol.

El cruce entre La Reini y Yanina Latorre

Todo inició con un comentario amigable de parte de la influencer: “Yo pensé que Yanina era mucho más picante. Al final me parece que es toda una mentira, es re buena”.

Sin embargo, el clima se tensó cuando Wanda mencionó que Yanina “tiene un código con los jugadores de fútbol”, para no revelar información sobre ellos. “Me parece una pesada Yanina con eso de los códigos”, lanzó Gonet, a lo que Latorre no tardó en retrucar: “Pesada sos vos, querida».

La Reini no se quedó callada y siguió defendiendo su postura: «Tené códigos con otro, mirá si vas a tener códigos con un jugador de fútbol, nena. Me parece que tener códigos con un jugador de fútbol, que más tramposos imposible, es medio chiquito”.

La conductora metió leña al fuego al cuestionar si se trataba de “códigos” o si en realidad la periodista recibía “sobres” de futbolistas. Yanina no le respondió a Wanda y apuntó nuevamente contra la influencer: “Sé que te querés colgar de mí para dos portales, Reini, pero yo no necesito colgarme de vos”.

El momento más divertido del cruce se dio cuando Wanda Nara intentó mediar la pelea, destacando la viralidad de La Reini. La mediática se burló mencionando que no sabe si su fama es por «algo bueno», pero la influencer retrucó con un comentario que la dejó en evidencia: “Vos tampoco. ¿Qué somos acá, Harvard? Ninguno es Harvard. Estamos todas en la misma”.