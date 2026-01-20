En febrero, Aerolíneas Argentinas restablece vuelo de los domingos a Puerto Madryn



En las últimas semanas, Aerolíneas Argentinas había dejado de hacer la ruta entre Puerto Madryn y Buenos Aires, en el vuelo que corresponde al día domingo, aunque manteniendo la frecuencia de los restantes días de la semana.

Tras gestiones del intendente Gustavo Sastre, distintas autoridades de la línea aérea de bandera confirmaron que durante la primera semana de febrero, se implementará el vuelo nuevamente, para mantener las frecuencias en temporada de verano.

«Volvimos a gestionarlo porque entendemos que es sumamente necesario. De hecho todos los vuelos semanales de Aerolíneas fueron gestionados años atrás por nuestro equipo de trabajo, hasta lograr que desciendan en la ciudad. La realidad es en plena temporada de verano, no queríamos perder ese vuelo del día domingo» explicó el Intendente.

Además, agregó que «siempre hemos tenido un diálogo fluido, y fue cuestión de realizar la gestión para que casi en forma automática nos den una respuesta positiva, algo que agradecemos. Para la ciudad, que la aerolínea de nuestro país llegue todos los días de semana, es clave».

En cuanto a lo que refiere a la actividad del Aeropuerto «El Tehuelche» Sastre confirmó que también diálogo con las autoridades de Flybondi.

En el caso de la low cost «dialogamos con Lucía Ginzo, una de las autoridades de la firma en nuestro país, y como siempre ha mostrado la mejor predisposición a la hora de trabajar en conjunto. Sabemos de las cancelaciones que se habían suscitado semanas atrás, que repercuten en la actividad diaria del aeropuerto, y entre todos tratamos de buscar la mejor solución» indicó.

Sobre el tema, también se supo que Flybondi sumará nuevas unidades para dar respuesta en cada una de las rutas aéreas que tiene comprometidas.

«La empresa apuesta a seguir mejorando el servicio para los usuarios y de esa forma, evitar contratiempos. Si finalmente se suman nuevas unidades a la flota de dicha firma, bienvenido sea», dijo Sastre, agregando que «no existe gestión que no sea posible de desarrollar, lo hemos hecho siempre de la misma forma. Creemos firmemente en gestionar para lograr la mayor cantidad de respuestas para nuestros vecinos, y mayor desarrollo para nuestra ciudad. Por lo pronto, desde febrero Aerolíneas Argentinas volverá a implementar el vuelo que faltó en las últimas semanas, y eso también ayuda a potenciar nuestra ciudad como destino a nivel nacional» cerró.