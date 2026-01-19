En Comodoro, Gimnasia derrotó a Ferrocarril Oeste por la Liga Nacional de Básquet

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia venció por 88-75 a su par de Ferrocarril Oeste en el coejo disputado este domingo en el Estadio Socios Fundadores por una nueva fecha de La Liga Nacional de Básquet.

El goleador del encuentro fue Martiniano Dato con 16 puntos, mientras que, en la visita, Facundo Piñero aportó 16 unidades.

Triunfo en casa para «El Verde»

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó igualado por parte de los equipos, continuando así a lo largo del primer cuarto. En esta parte se destacaron para Gimnasia Brian Carabalí y Mauro Cosolito, además de Eduardo Vasirani y Jano Martínez para la visita. En el último minuto del cuarto, Ferro logró sacar una diferencia para cerrarlo 25-20.

En el segundo período, el conjunto de Caballito logró mantener su ventaja hasta la mitad del cuarto, a partir de ahí Gimnasia con Martiniano Dato a la cabeza de las ofensivas, aprovechó la poca efectividad de la visita para volver a igualar el marcador (33-33), en el final, el conjunto patagónico se fue al descanso arriba 38-37.

En la segunda parte, Gimnasia logró mantener la ventaja durante todo el tercer cuarto, destacándose Brian Carabalí en ambos lados de la cancha, pese a los intentos por parte de Ferro con Martínez. El tercer período finalizó 60-56 a favor del local.

En el último cuarto, el conjunto patagónico estiró su ventaja a diez puntos (66-56) gracias a un triple de Kenneth Horton, a partir de ahí, Gimnasia aprovechó la poca efectividad de la visita para alargar aún más con una volcada de Carlos Rivero y un triple de Horton (76-60). Pese a los intentos por parte del conjunto de Caballito con Facundo Piñero, Gimnasia lo cerró mejor, finalizando el encuentro 88-75.