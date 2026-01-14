Eliminan aranceles a la importación de celulares y se espera baja de precios

A partir de este jueves 15 de enero, el arancel de importación para teléfonos celulares se reducirá a cero, una medida que genera expectativas de una baja en el precio de estos dispositivos en el mercado local. La disposición, que busca mejorar las condiciones de oferta y acceso a la tecnología, entra en vigencia conforme a lo establecido en el Decreto 333/2025.

El mencionado decreto fue publicado el 14 de mayo del año pasado y dispuso una reducción progresiva del arancel. Inicialmente, este se ubicó en un 9,5% y ahora se elimina por completo. La decisión del gobierno nacional busca que los consumidores puedan acceder a estos productos a menores precios, fomentando así la inclusión digital y el desarrollo tecnológico en el país.

Justificación y alcances de la medida

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el decreto fundamenta que la medida «mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico». Esta perspectiva gubernamental apunta a un beneficio directo para el consumidor final.

Impacto en la industria nacional

Si bien la eliminación de aranceles tiene como objetivo principal facilitar el acceso a tecnología a un amplio sector de la población a menor precio, la medida afecta directamente a la industria radicada en Tierra del Fuego. Las autoridades nacionales evalúan que, pese a este impacto, el beneficio de un menor costo de acceso a dispositivos tecnológicos para la población es una prioridad.