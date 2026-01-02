PUERTO MADRYN - SILVER WHISPER - TEMPORADA DE CRUCEROS

El Silver Whisper arribó a Puerto Madryn

En horas de la mañana de este viernes, atracó sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, el buque Silver Whisper.

Esta embarcación, perteneciente a la empresa italiana Silversea Cruises tiene una eslora de 186 metros. Trae a bordo 320 pasajeros y 280 tripulantes que partieron desde Montevideo (Uruguay) y harán lo mismo con destino a las Islas Malvinas cerca de las 20 de este viernes.

Este arribo corresponde a la primera de las tres recaladas previstas del Silver Whisper durante la presente temporada.

