LEON XIV - MARÍA CORINA MACHADO

El papa León XIV recibió a María Corina Machado

El papa León XIV recibió el lunes a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, en una audiencia privada, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

La reunión fue comunicada en el boletín con la agenda diaria del Papa, aunque no se dieron más detalles sobre el encuentro, según un informe al que tuvo acceso laAgencia Noticias Argentinas.

El pasado viernes, el Sumo Pontífice pidió al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de «intereses partidistas».

“Respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos», señaló en su discurso.

Editar
EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

Explorando la ciencia, bajo la lupa filosófica

TERMÓMETROS

Etiquetas: INSULTOS, Javier Milei, REDES SOCIALES

Insultos a la orden
Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior
Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: gas, Neuquén, Vaca Muerta

Neuquén analiza el proyecto de una planta de tratamiento de gas en Vaca Muerta
Etiquetas: medioambiente, playa sin plástico, puerto madryn

Comienza el programa «Playa sin plástico»
Etiquetas: autos usados, ventas

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025