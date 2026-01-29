El Encuentro de Becarios de Chubut puede verse on line

Los registros audiovisuales del III Encuentro de Becarios y Becarias Cofinanciados Chubut–CONICET ya están disponibles en el canal de YouTube Ciencia Chubut. El material permite conocer las investigaciones que se desarrollan en la provincia y los aportes del sistema científico-tecnológico al desarrollo local. Una iniciativa que busca fortalecer la divulgación científica y acercar el conocimiento a la comunidad.

El encuentro reunió a becarios y becarias de distintas localidades de la provincia con el objetivo de compartir avances de investigación, intercambiar experiencias y fortalecer instancias de vinculación y divulgación científica, en el marco del programa de becas cofinanciadas que la Provincia del Chubut sostiene junto al CONICET.

A través del canal Ciencia Chubut, las personas interesadas pueden acceder a los registros audiovisuales de las exposiciones y presentaciones realizadas durante el encuentro, donde se abordan diversas líneas de investigación, vinculadas a áreas estratégicas para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la provincia. Los videos permiten conocer de qué tratan algunos de los trabajos que desarrollan los becarios y becarias, así como los enfoques, metodologías y problemáticas que se investigan.

La publicación de estos contenidos forma parte de las acciones de divulgación científica y comunicación pública de la ciencia que impulsa la Secretaría, con el objetivo de acercar el conocimiento generado en el sistema científico-tecnológico a la comunidad y promover el acceso a la información sobre las investigaciones que se desarrollan en el territorio provincial.

Quienes deseen conocer más sobre los temas abordados por los becarios y becarias cofinanciados Chubut–CONICET pueden ingresar al canal oficial Ciencia Chubut en YouTube, donde los videos se encuentran disponibles para su visualización y suscribirse para ver todo el material: https://www.youtube.com/@cienciachubut.