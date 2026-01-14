El Celebrity Equinox en Puerto Madryn

Este miércoles 14 de enero arribó a Puerto Madryn el buque de pasajeros Celebrity Equinox, la embarcación de mayor porte que recala en la ciudad durante la presente temporada.

El crucero, de 317 metros de eslora y bandera de Malta, tomó amarras a las 6:30 horas sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, procedente de las Islas Malvinas. A bordo transporta 2.853 pasajeros y 1.207 tripulantes, totalizando 4.060 cruceristas que arribaron a la ciudad del Golfo Nuevo.

El buque tiene previsto permanecer amarrado hasta las 16 horas, momento en el cual zarpará con destino a Montevideo, Uruguay, permitiendo a los visitantes recorrer y disfrutar de los atractivos turísticos y de la oferta de servicios que ofrece la Comarca del Valle Inferior del Río Chubut y Península Valdés.

Cabe destacar que esta recalada corresponde a la tercera visita del Celebrity Equinox durante la presente temporada, de un total de siete arribos programados, restando aún cuatro recaladas más.

Este nuevo arribo reafirma el posicionamiento de Chubut dentro del circuito internacional de cruceros y refleja el trabajo sostenido que se viene desarrollando desde el Estado provincial para acompañar el crecimiento de una actividad estratégica, que genera movimiento turístico, empleo y desarrollo económico para la región.