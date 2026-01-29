El blues vuelve a Trevelin

El sábado 7 y domingo 8 de febrero, en la Plaza Coronel Fontana, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el 2° Festival Internacional de Blues Trevelin.

El evento tendrá un marcado carácter solidario, ya que será a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Trevelin, con el objetivo de colaborar en la adquisición de un camión de ataque para incendios forestales, en un contexto regional atravesado por los incendios.

La nueva edición del festival volverá a reunir a destacados músicos nacionales e internacionales, junto a bandas regionales y artistas locales, consolidando a Trevelin como un punto de referencia para el blues en la Patagonia y fortaleciendo una propuesta cultural que combina música, comunidad y compromiso social.

La propuesta fue presentada oficialmente en una conferencia de prensa realizada en el restaurante Rincón del Molino, encabezada por el organizador del festival, Rudy Murúa, junto a autoridades municipales y representantes del sector turístico y cultural, quienes acompañan esta iniciativa independiente que crece año a año.

Desde la iniciativa local

Con una fuerte impronta local, el Festival Internacional de Blues nace del trabajo sostenido de Rudy Murúa, referente del género, cuya trayectoria en la difusión del blues y en la producción de eventos culturales ha sido clave para el crecimiento de esta propuesta en Trevelin.

“Este festival nació como una idea pequeña y hoy es posible gracias al trabajo colectivo y al acompañamiento de mucha gente que cree en la cultura como motor de encuentro”, expresó Murúa, destacando el respaldo de instituciones, comercios y vecinos que hacen posible su realización.

Durante las dos jornadas se presentarán más de 30 músicos, con artistas provenientes de Bariloche, Lago Puelo, Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel y Trevelin, entre otras localidades, reafirmando el carácter regional del encuentro.

Artistas destacados

Entre las figuras invitadas se destaca la participación de la artista estadounidense Crystal Thomas, acompañada por el guitarrista italiano Luca Giordano, además de la presencia de Ricardo Tapia, cantante de La Mississippi, quien tendrá a su cargo el cierre del festival. La grilla se completa con bandas regionales y músicos locales.

“Contar con artistas de este nivel es un privilegio y una garantía de calidad para el público”, señaló Murúa, remarcando que el festival busca acercar el blues a personas de todas las edades y promover el intercambio cultural.

Desde el plano artístico, el músico Damián Duflós, quien también será parte del festival, valoró el sentido profundo del encuentro y señaló que “la música siempre funciona como un espacio de encuentro y de sanación colectiva, y el blues tiene una historia muy ligada a la resiliencia y a la expresión de los pueblos”.

Acompañamiento de la Municipalidad

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, así como de referentes del sector turístico y cultural, quienes destacaron el aporte del festival a la agenda cultural de la localidad en plena temporada de verano.

En ese marco, la secretaria de Turismo de Trevelin, Cintia Figueroa, señaló que “este tipo de eventos fortalecen la agenda turística de la localidad y aportan propuestas con identidad propia, pensadas desde y para la comunidad”.

Por su parte, desde la Cámara de Prestadores Turísticos de Trevelin y sus Parajes, su representante Cristina Corte valoró el impacto del festival y remarcó que “es una propuesta que suma al destino, genera movimiento y enriquece la oferta cultural tanto para vecinos como para quienes nos visitan”.

Una invitación abierta a la comunidad

El 2° Festival Internacional de Blues Trevelin – Patagonia Argentina invita a vecinos, vecinas y visitantes a compartir dos jornadas de música en vivo, con entrada libre y gratuita, en la Plaza Coronel Fontana, los días sábado 7 y domingo 8 de febrero, desde las 16 horas, con el objetivo de disfrutar de una propuesta cultural de calidad y, al mismo tiempo, colaborar solidariamente con los Bomberos Voluntarios de Trevelin.