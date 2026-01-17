Diversas organizaciones piden al Congreso que rechace el DNU que reformó la SIDE



Más de veinte organizaciones de derechos humanos, fundaciones y ONG presentaron un documento conjunto en el que le reclaman al Congreso que rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia argentino. La medida fue adoptada el 31 de diciembre, durante el receso legislativo, sin debate parlamentario y mediante una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento advierte que el decreto introduce cambios de enorme gravedad institucional, ya que redefine las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía de manera sustancial su margen de acción. Según las entidades firmantes, el nuevo esquema afecta derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la autonomía personal y la participación política al habilitar mecanismos de vigilancia sin controles efectivos.

Entre los puntos más críticos señalados en el documento se encuentran la obligación de compartir datos personales entre organismos públicos sin garantías claras, la concentración de información sensible bajo secreto absoluto, la ausencia de control ciudadano y judicial, y la posibilidad de cooperación con agencias extranjeras sin autorización previa. Todo esto, en un contexto en el que el propio Estado reconoce falencias estructurales en materia de protección de datos y seguridad de la información.

Además, el DNU introduce facultades inéditas desde el retorno de la democracia, como la habilitación a agentes de inteligencia para realizar aprehensiones, la ampliación de tareas de inteligencia interior y el involucramiento de las Fuerzas Armadas en funciones vedadas por consensos históricos. Para las organizaciones, se trata de un retroceso profundo que revive la lógica del “enemigo interno” y vuelve urgente una definición política del Congreso para frenar su vigencia.

Aquí, los argumentos:

¿Por qué te tiene que importar?

Porque modifica la manera en la que el Estado puede vigilarte y así afecta directamente tu libertad, tu autonomía y tu privacidad.

No tenés forma de saber cómo son usados tus datos personales

El DNU obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control. El decreto se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes.

El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan.

Nadie controla a los que controlan

El decreto establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición. Esto significa que no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos. El carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla.

Una SIDE que te puede detener

Por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detenerte. La SIDE puede proceder a la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial. Esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control.

Los militares volverían a tareas de seguridad interior

Durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil. Este decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre «organizaciones no estatales» —sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría— y les quita el control civil. Es un retroceso histórico peligroso.

El regreso de la idea del “enemigo interno”

En este DNU se expande de manera significativa el concepto de contrainteligencia, que pasa a incluir la prevención de acciones de infiltración, espionaje, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades públicas, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general, incluso en “abordajes multidimensionales” de actores estatales y no estatales. Al modificar el artículo 4° de la Ley 25.520, las prohibiciones pensadas para que las agencias de inteligencia no puedan hacer tareas de inteligencia política (no influir sobre la vida política, social, económica, partidos, opinión pública) se vuelven irrelevantes porque se incluye una excepción muy amplia: las actividades de contrainteligencia previstas quedan habilitadas a realizar estas prácticas hasta ahora prohibidas. En los hechos, esto flexibiliza los límites legales a la inteligencia interior y habilita el espionaje político en nombre de la contrainteligencia.

La vaguedad de ciertos términos abre preguntas sobre cómo será la aplicación efectiva de estas disposiciones, y esta preocupación se incrementa ante la difusión en diciembre pasado de un supuesto Plan de Inteligencia Nacional (PIN), en el que se identificaban expresamente como «enemigos internos» a anarquistas, pueblos originarios, ambientalistas y periodistas que “desinformaran” o “deslegitimaran” al gobierno.

Así, se ponen en grave riesgo los derechos de libertad de expresión, de asociación y de petición a las autoridades. Reclamar por una ley (como la de Glaciares o Fondos para Discapacidad) nos convierte en un objetivo de inteligencia y pasibles de ser espiados, infiltrados y hasta detenidos.

¿Por qué ahora? ¿Por qué así?

Este DNU, manifiestamente inconstitucional, rompe consensos básicos, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas. Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia.

Una vez más, se toman decisiones de extrema relevancia sin debate legislativo. Es evidente que lo que exige nuestra Constitución para el dictado de decretos de necesidad y urgencia no se cumple: no hay circunstancias excepcionales que impidan al Congreso sancionar leyes, y es claro que reformas tan trascendentes como éstas, lejos de ser adoptadas de manera unilateral, deberían realizarse cuando hay acuerdos entre diversas fuerzas políticas. El Congreso debe rechazar este decreto.

Firmas

Amnistía Internacional Argentina

Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas / CAJE

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Poder Ciudadano

CELS

Democracia en Red

Fundación SES

Fundación Vía Libre

Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)

Fundación para el Desarrollo Humano Integral

Fundación Protestante Hora de Obrar

Xumek- Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos

Fundación Cambio Democrático

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)

Consciente Colectivo

Fundación Huésped

Greenpeace

Federación Ecuménica de Cuyo (FEC)

Fuente: Canal Abierto