Crece el interés global por exportar gas argentino

El Presidente se reunió en Casa Rosada con ejecutivos de MidOcean Energy, una compañía del fondo EIG con fuerte presencia internacional en gas natural licuado. El encuentro se dio mientras avanzan los proyectos para convertir al gas de Vaca Muerta en un eje clave de las exportaciones argentinas.

El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles una reunión en Casa Rosada con directivos de MidOcean Energy, una de las principales compañías internacionales especializadas en gas natural licuado (GNL), en un contexto de creciente interés global por los proyectos de exportación de gas desde Vaca Muerta.

MidOcean Energy pertenece al fondo institucional EIG, enfocado en energía e infraestructura, que administra un portafolio de US$24.300 millones. En la región, la empresa cuenta con una participación del 35% en Peru LNG, la única planta de licuefacción de gas en operación en América del Sur, un antecedente que la Argentina busca tomar como referencia para el desarrollo de su propia industria de GNL.

Según fuentes oficiales, los representantes de la compañía visitaron al Presidente para manifestar su intención de evaluar oportunidades de inversión en la Argentina. MidOcean tiene accionistas de Arabia Saudita, Japón y Estados Unidos, y presencia en distintos mercados energéticos a nivel global.

Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. Por parte de la empresa estuvieron presentes Venter de la Rey, director ejecutivo; Thomas Wheeler, vicepresidente; Vahid Farzad, director de Desarrollo de Negocios, y Jason Klein, director para América. Además, asistieron Marc Patsy, fundador y CEO de Black Limited, y Valenti Sabate, director de Operaciones.

La reunión se dio en un momento clave para la estrategia gasífera del país. En diciembre pasado, la Argentina firmó su primer contrato de exportación de GNL a Europa. La empresa Southern Energy (SESA), integrada por las principales productoras locales, acordó abastecer durante ocho años a la compañía estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE).

El contrato contempla el suministro de 2 millones de toneladas anuales (MTPA), equivalentes a unos 9 millones de metros cúbicos diarios de gas, volumen que representa el 80% de la capacidad del primer buque de licuefacción que operará en el país, el Hilli Episeyo. La entrada en funcionamiento de esa unidad está prevista para septiembre de 2027.

De acuerdo con la empresa, las exportaciones derivadas de ese acuerdo podrían superar los US$7.000 millones durante la vigencia del contrato, dependiendo de la evolución de los precios internacionales del GNL. El entendimiento apunta a generar divisas para la Argentina y a contribuir a la seguridad energética de Europa.

SESA fue creada por Pan American Energy y Golar LNG, propietaria de los buques de licuefacción. La estructura accionaria se completa con YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Harbour Energy (15%), además de PAE (30%) y Golar LNG (10%).

El Hilli Episeyo, actualmente ubicado en Kribi, Camerún, llegará a la Argentina a comienzos del próximo año. Tendrá una capacidad de producción de 2,45 MTPA de GNL, equivalentes a 11,5 millones de metros cúbicos diarios de gas. El segundo buque, denominado MKII, se encuentra en construcción en China y arribará en 2028, con una capacidad adicional de 3,5 MTPA, lo que elevará la producción conjunta a 6 MTPA.

Con ambas unidades en operación, la Argentina contará en un plazo de tres años con capacidad para exportar unos 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, equivalentes al 18% de la producción invernal actual.

En paralelo, YPF y la italiana ENI, socias en otro proyecto para exportar GNL desde Vaca Muerta, anunciaron la firma de un acuerdo preliminar con XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc, la petrolera nacional de Abu Dhabi. El entendimiento busca avanzar en la incorporación de nuevas unidades flotantes de licuefacción al proyecto Argentina LNG, cuya primera fase prevé una capacidad de 12 MTPA, con posibilidad de expansión.

De este modo, el gas de Vaca Muerta se consolida como uno de los ejes centrales de la estrategia energética del Gobierno, con el objetivo de transformar al GNL en uno de los principales complejos exportadores de la Argentina en los próximos años.