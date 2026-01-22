Comodoro Rivadavia y Waiwen, se preparan para recibir el Tour 5 de la Liga Argentina de Vóley

Se realizó días pasados, un recorrido por el estadio Socios Fundadores del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, donde desde el jueves 29 próximo, comenzará a jugarse el Tour 5 de la Liga de Voleibol Argentina.

La ciudad petrolera será nuevamente sede de la competencia de primer nivel nacional, con el equipo profesional del Club Waiwen como anfitrión.

Waiwen será local en el estadio de Gimnasia

Integrantes de Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, encabezados por Hernán Martínez, recorrieron el estadio Socios Fundadores junto al máximo dirigente de Gimnasia y Esgrima, Pablo Ivanoff; como así también se hicieron presentes los encargados del streaming, del sonido y de la iluminación.

La visita a las instalaciones del “Verde” sirvió para organizar las cuestiones logísticas de cara al Tour 5 de la Liga de Voleibol Argentina. Cabe aclarar que, Comodoro Rivadavia será sede desde el jueves 29 de enero hasta el 1 de febrero, recibiendo nuevamente al mejor nivel del vóley nacional.

Al respecto, Nadia Ávila (Dirección General de Deportes) explicó que “estuvimos viendo el tema de la posición de las cámaras para la transmisión oficial y los detalles de organización de espacios a utilizarse durante el evento para atender de la mejor manera a los equipos que disputarán este Tour”.

Y añadió que “también tratamos lo que es el armado de la cancha para que esté disponible para los entrenamientos oficiales, la sala del antidoping, entre otras cosas. La verdad que fue una reunión más que positiva”.

Asimismo, Pablo Ivanoff (presidente de Gimnasia y Esgrima) contó que “estuvimos viendo algunos detalles organizativos. Es un orgullo muy grande poder tener un evento nacional en nuestras instalaciones, esperando que sea el éxito que fue el año pasado donde la gente pudo venir, disfrutar y ver otra competencia de nivel nacional de primera línea”.

Vóley – Liga Argentina

Tour 5 – Programación

En el Estadio Socios Fundadores

Jueves 29

11hs. Ciudad Vóley vs. River Plate

15hs. UPCN San Juan Vóley Club vs. Monteros Vóley Club

18hs. Boca Juniors vs. Defensores de Banfield

21hs. Waiwen Vóley Club vs. Club Tucumán de Gimnasia

Viernes 30

15hs. Vélez Sarsfield vs. San Lorenzo de Almagro

18hs. Club Tucumán de Gimnasia vs. Defensores de Banfield

21hs. UPCN San Juan Vóley Club vs. Ciudad Vóley

Sábado 31

11hs. Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors

15hs. San Lorenzo de Almagro vs. Monteros Vóley Club

18hs. Defensores de Banfield vs. Ciudad Vóley

21hs. Waiwen Vóley Club vs. River Plate

Domigno 1 de febrero

11hs. Boca Juniors vs. UPCN San Juan Vóley Club

15hs. Monteros Vóley Club vs. Vélez Sarsfield

18hs. River Plate vs. Club Tucumán de Gimnasia

21hs. San Lorenzo de Almagro vs. Waiwen Vóley Club