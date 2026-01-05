Combaten incendio forestal en el Parque Nacional Los Glaciares



La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informó este lunes una actualización sobre el incendio forestal declarado ayer en la zona del cerro Huemul, sector norte del área protegida. De acuerdo a estimaciones preliminares basadas en imágenes satelitales, el fuego ya habría afectado unas 340 hectáreas.

Desde las primeras horas de la mañana, 22 brigadistas de Parques Nacionales y del Consejo Agrario Provincial (CAP) partieron hacia la zona del incendio con equipos de agua y herramientas manuales, para continuar con las tareas de combate en un terreno de difícil acceso.

En tanto, se confirmó que ya se encuentra en camino un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), cuya llegada a El Chaltén está prevista alrededor del mediodía. La aeronave se sumará al operativo aéreo para reforzar el ataque al fuego.

De manera paralela, un grupo de seis personas de Parques Nacionales (APN), CAP y la Comisión de Auxilio (CAX) trabaja en el predio del Aeroclub de El Chaltén para mantener operativo el sistema de recarga de agua que abastecerá al avión hidrante. Además, integrantes del aeroclub brindan asistencia logística durante las maniobras aéreas.

Desde las 7 de la mañana, personal de Tránsito Municipal y Bomberos de la Policía de Santa Cruz colabora en el control de los accesos a la zona afectada por el foco ígneo, con el objetivo de evitar el ingreso de personas y garantizar la seguridad.

En cuanto a los turistas, se informó que las personas que habían quedado varadas en Bahía de los Témpanos serán evacuadas en embarcación cerca del mediodía. Asimismo, gracias a la colaboración de un guía y un voluntario de la Comisión de Auxilio, se logró avisar a quienes se encontraban en el refugio Paso del Viento y en el campamento Laguna Toro, para que emprendan el regreso a El Chaltén.

Las autoridades señalaron que, debido a la complejidad de la topografía, aún no se ha podido recorrer completamente el perímetro del incendio. No obstante, a partir de imágenes del sistema NASA FIRMS, se estima que la superficie afectada corresponde principalmente a pastizales, arbustos y matorrales.

Por último, se recordó que permanece cerrado hasta nuevo aviso el circuito “La Vuelta al Huemul”, y se solicitó a la comunidad y a los visitantes respetar las medidas de seguridad, destacando el trabajo de todo el personal involucrado en esta emergencia ígnea.

Fuente: AhoraCalafate