ATAQUES - COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS - VENEZUELA

Colombia refuerza fronteras tras bombardeos de Estados Unidos en Venezuela

La crisis regional escaló a niveles críticos este sábado tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos sobre diversos puntos de Venezuela, incluyendo Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció la activación inmediata del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para gestionar una eventual emergencia humanitaria y atender a la población migrante que intente cruzar la frontera.

Sánchez informó que la Fuerza Pública colombiana se encuentra en máxima alerta para neutralizar posibles ataques terroristas en suelo nacional, aclarando que la amenaza proviene de grupos criminales transnacionales y no de los Estados. Como medida preventiva, se ha blindado la seguridad de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro solicitó una reunión urgente de la ONU y la OEA, mientras que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, decretó el «estado de conmoción exterior» en todo su territorio.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta máxima recomendando a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Venezuela bajo cualquier circunstancia.

En medio de este clima de preguerra, el gobierno colombiano subrayó que la conducción de las relaciones internacionales recae exclusivamente en el presidente Petro, quien busca una salida diplomática ante lo que ha calificado previamente como una violación a la soberanía regional.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

«Brújulas sin cielo en un mundo de lobos: Manual de resistencia para el 2026»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, líderes

Milei se luce en el exterior
Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ARCA, recaudación

La recaudación alcanzó los $183,1 billones en 2025
Etiquetas: argentina, Estados Unidos, Pablo Quirno, venezuela

Argentina respalda la intervención de Estados Unidos en Venezuela
Etiquetas: ataques, Estados Unidos, nicolas maduro, ONU

Sesión de Emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU