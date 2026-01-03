Colombia refuerza fronteras tras bombardeos de Estados Unidos en Venezuela

La crisis regional escaló a niveles críticos este sábado tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos sobre diversos puntos de Venezuela, incluyendo Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció la activación inmediata del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para gestionar una eventual emergencia humanitaria y atender a la población migrante que intente cruzar la frontera.

Sánchez informó que la Fuerza Pública colombiana se encuentra en máxima alerta para neutralizar posibles ataques terroristas en suelo nacional, aclarando que la amenaza proviene de grupos criminales transnacionales y no de los Estados. Como medida preventiva, se ha blindado la seguridad de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela en Bogotá.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro solicitó una reunión urgente de la ONU y la OEA, mientras que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, decretó el «estado de conmoción exterior» en todo su territorio.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta máxima recomendando a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Venezuela bajo cualquier circunstancia.

En medio de este clima de preguerra, el gobierno colombiano subrayó que la conducción de las relaciones internacionales recae exclusivamente en el presidente Petro, quien busca una salida diplomática ante lo que ha calificado previamente como una violación a la soberanía regional.