Chubut Deportes y Liga del Valle de fútbol firmaron un convenio

Este viernes, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, recibió en su despacho a los dirigentes de la Liga de Fútbol Valle del Chubut.

Estuvieron presentes Javier Treuque (presidente), Osvaldo Davies (vicepresidente) y Paola Soto (responsable del Departamento de Fútbol Femenino), y realizaron la firma de un convenio que beneficiará a los clubes que integran la Liga con un aporte económico importante.

Un convenio que asegura gran ayuda a los clubes

Tras la reunión y la correspondiente firma por parte de ambos titulares, Javier Treuque dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes y declaró: “es el primer encuentro del año con Milton, nos bajaron subsidios que van a ser de gran ayuda para los clubes para el comienzo del torneo donde cada club va a tener su porcentaje de ayuda y eso permitirá a cada club arrancar el año calendario un poco más aliviados. Será distribuido entre los clubes con una cuota proporcional por categorías que tengan”.

El presidente de la Liga del Valle, además, dijo que “este viernes tenemos la primera reunión de presidentes de Liga del Valle donde vamos a determinar un calendario deportivo, forma de disputa, consultar los clubes que van a participar y si hay algún club nuevo que quiera sumarse a los torneos de nuestra Liga. La idea sería comenzar a fines de febrero con el Apertura, más o menos por esa fecha para que no nos agarre el invierno donde no se puede jugar y además está la disputa del Mundial, esas cosas hay que tenerlas en cuenta para programar el calendario”.

Luego, agregó: “Vamos a continuar con el Apertura y Clausura, será campeón el que mayor puntaje sume y esos dos torneos nos permiten tener los equipos que clasifican al Regional y al Patagónico del año que viene, nosotros vamos clasificando con un año de anterioridad así que para este año ya los tenemos y queremos clasificar para el año 2027”.

Por el Federal A

Treque también habló sobre el torneo de la tercera categoría del fútbol argentino y adelantó que “la idea es que el Federal A comience después del 15 de marzo, una vez que tengamos los ganadores del Regional, le damos un mes de descanso a cada clasificado como para que trabaje en la parte de documentación, armado de planteles porque sabemos que del Regional al Federal A hay una brecha importante de organización”.

Y sobre la chance de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia de ascender, deseó: “sería muy importante tener un nuevo representante de la zona Sur, de Comodoro, de Chubut, para el armado de la zona”.

Con el compromiso de acompañar a las instituciones

Milton Reyes, por su parte, manifestó: “acompañamos a los clubes de fútbol en esta situación económica tan compleja donde hay clubes que tienen deudas y así logramos llevar adelante un convenio con la Liga, lo que le va a permitir a los clubes del Valle resolver estas cuestiones, por lo menos lo que tiene que ver con deudas con la Liga, gastos administrativos. Tenemos el compromiso de acompañar a las instituciones, los clubes se merecen que el Estado esté presente. Es un número importante, el esfuerzo hay que hacerlo, tenemos que estar acompañando”.

Además, sostuvo que “lo estamos haciendo en todas las ligas, en algunos casos esperamos los fixtures, acompañamos con los traslados en porcentajes, la tarea del dirigente es muy compleja, contienen muchos chicos y chicas, les quitan hora a sus familias, yo lo viví muchos años y se merecen ese respeto. Hay que trabajar en capacitaciones y entender que cada vez hay que tener una mirada más profesional sin dejar de tener en cuenta el trabajo social que hacen los clubes, pero es necesario que estén ordenados y prolijos porque es la única manera que tienen para recibir ayuda”.