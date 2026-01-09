Casación rechazó el pedido de domicilairia de De Vido



La Cámara de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había realizado la defensa del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio de Vido, por lo que seguirá cumpliendo su condena por la causa de la tragedia de Once en la cárcel de Ezeiza.

La resolución se adoptó con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo, mientras que su colega Mariano Borinsky le dio la razón a la defensa del ex funcionario kirchnerista, según reveló la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro habían solicitado la domiciliaria basándose en la edad del ex ministro, que supera los 70 años, umbral establecido por la ley para este beneficio, y también aludieron a sus problemas de salud.

Los letrados detallaron que el dirigente tiene afecciones crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, y que el penal no proporcionaba los medicamentos adecuados, como insulina, ni una dieta acorde a sus necesidades médicas.

Por su parte, los jueces recordaron que superar los 70 años no otorga automáticamente el derecho a la prisión domiciliaria y que para concederla se debe probar que la detención pone en riesgo la vida del condenado, lo cual consdieraron que la defensa no logró hacerlo.

De Vido está preso desde el 13 de noviembre pasado cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 12 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó tras no haber podido frenar cuando arribaba a la estacíon cabecera y 51 personas perdieron la vida.

El ex funcionario cumplió 76 años en la prisión en Ezeiza y alega que esa edad más sus problemas por diabetes son motivo suficiente para que la Justicia deba otorgarle la domiciliaria.