Avanza el fuego en el Parque Nacional Los Alerces

La situación del incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces sigue generando preocupación. En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales que muestra un importante frente de fuego activo avanzando entre las montañas y consumiendo rápidamente amplias zonas de forestación.

Según la descripción que acompaña al registro, el incendio —que se desarrolla dentro del área protegida— habría superado la línea de la Laguna Froilán y se estaría desplazando en dirección al sector de Villarino, favorecido por las altas temperaturas, la sequedad del terreno y la presencia de múltiples focos ígneos.

El incendio forestal que afecta a la zona norte del Parque Nacional Los Alerces atraviesa este miércoles una jornada considerada crítica por las autoridades, debido a la combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad, condiciones que incrementan el riesgo de propagación del fuego.

Según el reporte emitido en la mañana desde Villa Futalaufquen, se sostiene la estrategia conjunta de combate entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Provincia del Chubut, con el objetivo de detener el avance de las llamas.

Fuente: EQSnotas