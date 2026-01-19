Argentina es subcampeón del Sudamericano de Vóley Sub17 y se clasificó al Mundial

La Selección Argentina de Vóley masculina Sub17, consiguió el subcampeonato en el Torneo Sudamericano de la categoría disputado hasta este domingo en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La U17 logró la medalla de plata tras caer en la definición del certamen por 3-1 ante Brasil, con parciales de 17-25, 25-22, 23-25 y 19-25.

La Sub17 con la de plata

En tanto, fueron reconocidos los jugadores Valentín Bianchi como el Mejor Receptor, Salvador Demarco a Mejor Líbero y Juan Alonso Rigone a Mejor Opuesto.

El tercer puesto en el Sudamericano, fue para Venezuela.

El Torneo y resultados

A lo largo del Torneo, Argentina comenzó con una victoria por 3-0 (27-25, 25-11 y 28-26) ante Chile ; en la segunda supero por 25-15, 25-7 y 25-16 a Perú; en el tercer encuentro vencieron por 3-1 (23-25, 26-24, 25-12 y 25-21) a Venezuela y con estos resultados el conjunto nacional se aseguraba la plaza al Mundial de Qatar.

El U17 nacional estuvo compuesto por los jugadores Nuriel Gonzalo Vera, Tiziano Fernández, Santiago Quaini, Lázaro Ganino, Juan Manuel Alonso Rigone, Valentín Bianchi, Valentino Briozzi, Máximo Mendoza, Ezequiel Godoy, Maximiliano Jacuzzi, Salvador Demarco, Juan Bautista Alonso Rigone, Augusto Moyano y Santino Maciel.