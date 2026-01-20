Amplio despliegue para controlar el incendio en el Parque Los Alerces

Un intenso operativo se realiza para controlar el siniestro ígneo que por estas horas afecta a los sectores de la zona norte como Brazo Sur del Lago Menéndez y Lago Verde y Lago Rivadavia, en el Parque Nacional Los Alerces.

Son alrededor de 280 las personas que participan de los trabajos en terreno para enfrentar un incendio forestal que presenta un comportamiento complejo desde un comienzo dado las condiciones meteorológicas y la irregularidad del terreno.

De acuerdo al último parte emitido desde el comando, las cuadrillas llevan adelante diversas tareas en el combate del fuego, utilizando equipos de agua, maquinaria pesada y herramientas manuales para la consolidación de líneas de defensa que ayuden a detener el avance.

Este martes, en horas tempranas, se hizo un monitoreo de la situación mediante el uso de drones para priorizar la seguridad de los brigadistas antes de su ingreso a los sectores con fuego activo y bancos de humo.

Se comunicó además que ayer lunes se constataron una serie de desmoronamientos sobre la calzada de la Ruta 71, entre Arrayanes y Quebrada del León, producto de los derrumbes de material rodante generados por las descargas de agua de los medios aéreos.

Asimismo, la estrategia está centrada principalmente en resguardar la vida y los bienes de las personas. En ese contexto, se mantienen las guardias nocturnas y los recorridos sobre las poblaciones asentadas en la zona norte e inmediaciones.

El operativo cuenta, a su vez, con la disponibilidad de varios medios aéreos, utilizados para transportar al personal y realizar las descargas de agua sobre los sectores seleccionados estratégicamente. Los mismos intervienen si las condiciones así lo permiten.

El comando unificado donde se toman decisiones respecto al plan de acción reúne a distintas instituciones, entre ellas el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques del Chubut; la Subsecretaría de Protección Ciudadana provincial; la Administración de Vialidad Provincial; la Agencia Federal de Emergencias; la Administración de Parques Nacionales (APN); Bomberos, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Ejército, entre otras.