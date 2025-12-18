Waiwen Vóley, quedó eliminado en semifinales de la Copa ACLAV

El representante chubutense en la Liga de Vóley Argentina, máxima divisional del país, Waiwen Vóley, cerró el año con un par de derrotas en la Copa ACLAV.

Tras su eliminación en las semifianles del certamen, los comodorenses se prepararán de cara al Tour 4 en Boca Juniors, esperando ser anfitrión del Tour 5 en el Socios Fundadores, a fines de enero.

A barajar y dar de nuevo para Waiwen

No fue un buen cierre de año para Waiwen Vóley, tanto en la LVA/RUS 2025/26 como en la Copa ACLAV, con cinco derrotas en sus últimas presentaciones, cayendo en sus presentaciones en San Juan en el Tour 3 de la Liga Nacional, ante Ciudad Vóley (líder del certamen), Vélez Sarsfield y Boca Juniors, mientras que iniciando diciembre fue derrotado por UPCN y River Plate en la Copa ACLAV.

De esta manera los dirigidos por Lisandro Luppo están novenos en las posiciones de la Liga con un récord de 2-7, solo por delante de Vélez Sarsfield (1-8), y por el momento muy lejos del séptimo y octavo lugar que ocupan San Lorenzo y Defensores de Banfield (ambos con récord 4-5).

El Tour 3 en San Juan fue con derrotas 0-3 ante Ciudad, Vélez y Boca, en tanto que la Copa ACLAV le fue esquiva a Waiwen en diciembre, con caídas ante UPCN y River, ambas por 1-3.

El resto de la Copa ACLAV

En la Copa, Defensores de Banfield, Monteros Vóley Club y UPCN San Juan Vóley avanzaron a semifinales tras finalizar como líderes de sus respectivas zonas, mientras que Ciudad Vóley ya tenía asegurado su lugar por haber quedado en el primer puesto de la tabla de posiciones de la LVA RUS luego del Tour de San Juan.

La Copa ACLAV se definía en un Final Four, donde en semifinales Defensores de Banfield superó a UPCN por 3 a 1, mientras que Ciudad Vóley venció 3 a 0 a Monteros, en encuentros disputados en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar (Buenos Aires).