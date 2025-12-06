Victoria para Los Pumas´7 ante Francia

La Selección Argentina de rugby en modalidad seven, «Los Pumas 7s», conisguió este sábado un sufrido triunfo por 24-19 ante Francia por la 2da. fecha del Circuito Mundial.

El certamen se disputa en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y los argentinos están muy cerca de clasificar a semifinales.

Continúa la gran perfomance en el Circuito Mundial

«Los Pumas 7s», dirigidos por Santiago Gómez Cora, parecían tener todo controlado ya que a falta de solo tres minutos para el final del encuentro se imponían cómodamente por 24-7 gracias a los tries de Santiago Vera Feld, Luciano González por duplicado y Martiniano Arreta, además de las conversiones de Vera Feld y Arreta.

Sin embargo, todo se complicó sobre el final debido a los dos tries consecutivos que anotó Francia de la mano de Jordan Sepho y Enahemo Artaud y las conversiones de Luca Mignot.

Finalmente, Los Pumas pudieron desactivar aquel sprint de los franceses y manejaron correctamente la última posesión hasta que el cronómetro llegó a cero para tirar la pelota afuera y quedarse con el triunfo por 24-19.

Esta significó la segunda victoria para Los Pumas en Ciudad del Cabo, ya que más temprano habían pasado por arriba a Australia con un contundente 36-0.

Sigue ante España

La actividad de este sábado para Los Pumas concluirá con el partido ante España, que está programado para las 13:35 (hora de Argentina), donde irán en busca de un lugar en las semifinales.